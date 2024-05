Bangkok Post – Les animaux de ferme sont transportés dans tout le pays ; leurs agents pathogènes aussi

Les vaches laitières se nourrissent à travers une clôture dans une ferme laitière de la vallée de Yakima, dans l’État de Washington, le 28 novembre 2023. Le 23 avril 2024, les régulateurs fédéraux ont déclaré que des échantillons de lait pasteurisé provenant de tout le pays avaient été testés positifs pour des restes inactifs du virus de la grippe aviaire qui a été infecté par des vaches laitières. (Photos : Le New York Times)

Le virus de la grippe aviaire qui se propage parmi les vaches laitières américaines peut probablement être attribué à un seul événement de propagation. À la fin de l’année dernière, selon les scientifiques, le virus est passé des oiseaux sauvages aux bovins de l’enclave du Texas. Ce printemps, le virus, connu sous le nom de H5N1, avait parcouru des centaines de kilomètres ou plus, apparaissant dans des fermes de l’Idaho, de la Caroline du Nord et du Michigan.

Le virus n’a pas parcouru ces distances tout seul. Au lieu de cela, il a fait du stop avec ses hôtes, les vaches, se déplaçant vers de nouveaux États alors que le bétail était transporté de l’épicentre de l’épidémie vers des fermes à travers le pays.

Le transport d’animaux vivants est essentiel à l’élevage industriel, de plus en plus spécialisé. De nombreuses installations se concentrent sur une seule étape du processus de production – produire de nouveaux jeunes, par exemple, ou engraisser des adultes destinés à l’abattage – puis envoyer les animaux.

Le nombre exact de poulets, de vaches et de porcs transportés par camions, navires, avions et trains aux États-Unis est difficile à déterminer car il n’existe pas de système national universel pour suivre leurs mouvements.

Mais les estimations provenant de sources officielles et de défenseurs des droits des animaux donnent une idée de l’ampleur : en 2022, quelque 21 millions de bovins et 62 millions de porcs ont été expédiés vers les États pour y être élevés ou nourris, selon le ministère de l’Agriculture ; ces chiffres n’incluent pas la volaille, les déplacements au sein d’un même État ou les déplacements vers l’abattoir. La même année, plus de 500 000 jeunes veaux laitiers, certains âgés de quelques jours seulement, ont été expédiés de six États seulement, selon l’Animal Welfare Institute, un groupe à but non lucratif. Certains ont parcouru plus de 1 500 milles.

« Le mouvement peut contribuer au transport sur de longues distances d’agents pathogènes et rendre les épidémies ainsi que la gestion des épidémies difficiles », a déclaré Colleen Webb, experte en épidémiologie du bétail à l’Université d’État du Colorado.

De nombreux agents pathogènes du bétail, y compris la grippe aviaire, sont zoonotiques, ce qui signifie qu’ils peuvent passer des animaux aux humains. Des épidémies d’élevage plus importantes et plus durables peuvent augmenter les risques que les personnes entrent en contact avec des animaux infectés ou des produits alimentaires contaminés et créer davantage de possibilités d’évolution des agents pathogènes.

Depuis mars, la grippe aviaire a été confirmée dans 51 troupeaux laitiers dans neuf États et a infecté au moins un travailleur laitier. Le mois dernier, dans le but de freiner l’épidémie, l’USDA a commencé à rendre obligatoire le test de la grippe A pour les vaches en lactation traversant les frontières des États.

« Mais cela ne résout qu’une très petite partie du problème », a déclaré Ann Linder, directrice associée du programme de droit et de politique animales à la Harvard Law School.

Les États-Unis imposent peu de restrictions sur le transport des animaux d’élevage, qui constitue une menace souvent négligée pour la santé animale et humaine, selon les experts. Le mouvement du bétail présente ce que Linder appelle « un mélange parfait de facteurs qui peuvent faciliter la transmission des maladies ».

La fièvre du transport maritime

Chaque étape du processus de transport offre des opportunités aux agents pathogènes de se propager.

Les camions et les installations de détention peuvent entasser les animaux provenant de plusieurs fermes dans de petits espaces mal ventilés. Dans une étude randomisée, les chercheurs ont découvert que 12 % des poulets abattus dans les fermes abritaient la bactérie Campylobacter, une cause fréquente d’intoxication alimentaire. Après transport, les bactéries ont été retrouvées sur 56 % des oiseaux.

Les conditions de transport peuvent également avoir des conséquences physiques. Les animaux peuvent être soumis à une chaleur et un froid extrêmes, transportés sur des centaines de kilomètres sans interruption et privés de nourriture, d’eau et de soins vétérinaires, selon les experts. Il n’existe pratiquement aucune donnée sur le nombre de personnes qui tombent malades ou meurent à cause des voyages.

De telles conditions de stress « compromettent la santé et le bien-être des animaux et affaiblissent également leur système immunitaire, ce qui augmente évidemment le risque de transmission de maladies », a déclaré Ben Williamson de Compassion in World Farming, une organisation à but non lucratif de protection des animaux.

De nombreuses études suggèrent que le transport peut affaiblir le système immunitaire des vaches, les rendant vulnérables aux maladies respiratoires bovines, souvent appelées « fièvre du transport ».

Lors de leurs déplacements, les animaux de ferme peuvent également laisser des agents pathogènes dans leur sillage. Dans une étude, les scientifiques ont découvert que des bactéries pathogènes, dont certaines étaient résistantes aux antibiotiques, s’écoulaient des camions de volailles en mouvement et dans les voitures derrière eux. Les camions « ne faisaient que diffuser ces bactéries résistantes aux antibiotiques », a déclaré Ana Rule, experte en bioaérosols à la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns Hopkins et auteur de l’étude.

Jeunes poulets dans une ferme de Pescadero, en Californie, le 29 février 2024. Les fermes sont un terrain fertile pour que le virus H5N1 puisse passer du chat à la vache en passant par le porc et l’humain, dans n’importe quel ordre.

Il est également connu que les véhicules de transport contaminés propagent des agents pathogènes longtemps après le débarquement des animaux infectés et pourraient jouer un rôle dans l’épidémie de vaches laitières, ont indiqué des responsables.

Les animaux infectés peuvent alors déclencher des épidémies à leur destination, y compris les ventes aux enchères de bétail, qui attirent souvent des animaux trop vieux, malades ou trop petits pour l’approvisionnement alimentaire commercial. De telles ventes aux enchères « seraient un excellent endroit pour que le virus H5N1 passe du bétail au porc », a déclaré Linder.

Les porcs sont particulièrement préoccupants. Ils peuvent être infectés par plusieurs types de grippe à la fois, permettant à différentes souches d’échanger leur matériel génétique et donnant naissance à de nouvelles versions du virus.

Le commerce mondial de porcs vivants a alimenté l’évolution de la grippe porcine, en envoyant des porcs porteurs d’un virus grippal vers des régions du monde où circulent différents virus grippaux. De nouvelles formes nocives de Streptococcus suis, une bactérie qui peut rendre malades les porcs et les humains, sont apparues grâce à un processus similaire.

Le commerce mondial du porc « augmente la diversité des souches pathogènes partout dans le monde », a déclaré Gemma Murray, généticienne évolutionniste à l’University College de Londres, qui a mené la recherche sur le streptocoque.

Lacunes et failles

Le ministère de l’Agriculture a le pouvoir de restreindre les mouvements de bétail entre États, mais dans la pratique, il existe peu d’obstacles au transport à travers le pays. « Je pense que l’USDA, pour l’essentiel, souhaite rendre ce parcours du cycle de vie aussi fluide que possible », a déclaré Linder.

En vertu d’une loi fédérale adoptée pour la première fois en 1873, le bétail transporté pendant plus de 28 heures consécutives doit être déchargé pendant au moins cinq heures pour se nourrir, s’abreuver et se reposer. Mais les critiques affirment que la loi vieille de 150 ans est plus laxiste que les réglementations de pays comparables et rarement appliquée. L’Animal Welfare Institute n’a découvert que 12 enquêtes fédérales sur des violations potentielles au cours des 15 dernières années.

La loi exempte également les expéditions par voie maritime ou aérienne. Compassion in World Farming a documenté l’utilisation de « cowtainers » pour transporter des veaux d’Hawaï vers la zone continentale des États-Unis, lors de voyages en bateau pouvant durer cinq jours ou plus.

Le bétail voyageant entre les États doit être muni d’un certificat d’inspection vétérinaire, délivré par le département de l’agriculture de l’État ou par un vétérinaire agréé, déclarant que les animaux sont en bonne santé. Mais ces inspections visuelles ne permettraient pas de détecter les animaux infectés mais asymptomatiques, ce qui a probablement joué un rôle dans la propagation de la grippe aviaire aux nouveaux troupeaux laitiers.

Certains États ont leurs propres exigences en matière de tests de dépistage des maladies. L’Utah, par exemple, exige que certains bovins soient testés négatifs ou soient vaccinés contre la brucellose, une infection bactérienne, tandis que le Maryland exige que les poulets soient testés négatifs pour la pullorum et la typhoïde.

Mais l’essentiel de la surveillance systématique des maladies s’effectue à la fin de la chaîne d’approvisionnement. « Il y a des inspecteurs dans les abattoirs qui inspectent les carcasses au fur et à mesure qu’elles passent pour détecter tout signe de maladie », a déclaré Webb.

Lorsque les inspecteurs identifient des animaux malades, les experts peuvent mener des enquêtes épidémiologiques pour déterminer l’origine de l’animal. Mais ces enquêtes ne sont pas toujours couronnées de succès.

De nombreux pays d’Europe disposent désormais de systèmes obligatoires d’identification et de suivi du bétail, qui enregistrent les mouvements de chaque animal tout au long de sa vie. « C’est une évidence dans le monde moderne, où nous sommes tellement connectés », a déclaré le Dr Dirk Pfeiffer, chercheur en santé publique vétérinaire à la City University de Hong Kong.

Bien qu’une poignée d’États, dont le Michigan, aient créé des systèmes similaires, il n’en existe aucun au niveau national. Un porte-parole de l’USDA a défendu le système américain dans un courriel, soulignant que les États-Unis. L’industrie de l’élevage est bien plus importante que celle de n’importe quel pays européen.

Un système national de suivi aurait pu permettre aux autorités de retracer rapidement le parcours des vaches laitières infectées par la grippe aviaire, d’identifier les fermes touchées et, peut-être, de contenir l’épidémie, ont déclaré des scientifiques.

« Plus vite vous disposerez de données sur l’endroit où les animaux infectés pourraient se trouver, plus vite vous pourrez mettre en place vos contrôles », a déclaré Webb. « Lorsque vous essayez de contrôler une épidémie, c’est vraiment une course contre la montre. »

Les défenseurs du bien-être animal demandent l’adoption de nouvelles réglementations sur le transport du bétail. Un projet de loi, proposé par le sénateur Cory Booker, DN.J., réduirait la loi des 28 heures à huit heures et exigerait une tenue de registres plus stricte. La représentante Dina Titus, D-Nev., prévoit de présenter un autre projet de loi qui renforce l’application et exige le respect des normes de transport internationales.

« Les consommateurs et les Américains devraient se soucier de la manière dont les animaux d’élevage sont transportés, car ce sont des êtres sensibles, capables de souffrir », a déclaré Dena Jones de l’Animal Welfare Institute. « Mais aussi parce que leur bien-être impacte la sécurité de nos aliments et notre santé. »

Cet article a été initialement publié dans Le New York Times.