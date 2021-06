Bangkok, 9 provinces restreignent les déplacements pour freiner l’augmentation des cas

Face à une forte augmentation des cas de coronavirus, la capitale thaïlandaise a annoncé l’interdiction des repas en salle et des rassemblements de plus de 20 personnes, en plus de la fermeture des chantiers et du bouclage des quartiers des travailleurs à Bangkok et dans neuf autres provinces.

