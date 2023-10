PHILADELPHIE (6-1) à WASHINGTON (3-4)

Dimanche, 13 h HAE, CBS

LIGNE DE PARI : Eagles par 6 1/2 selon FanDuel Sportsbook

CONTRE LA PROPAGATION : Philadelphie 5-1-1 ; Washington 3-4

RECORD DE LA SÉRIE : Washington mène 89-83-5.

DERNIÈRE RÉUNION : Les Eagles ont battu les Commanders 34-31 en prolongation à Philadelphie le 1er octobre.

LA SEMAINE DERNIÈRE : Les Eagles ont battu les Dolphins 31-17 ; Les commandants ont perdu contre les Giants 14-7.

INFRACTION DES EAGLES : GÉNÉRAL (3), RUSH (4), PASS (9), SCORE (4)

DÉFENSE DES EAGLES : GÉNÉRAL (6), RUSH (1), PASSAGE (18), SCORE (15)

OFFENSE DES COMMANDANTS : GÉNÉRAL (22), RUSH (26), PASS (19), SCORE (20)

DÉFENSE DES COMMANDANTS : GÉNÉRAL (29), RUSH (22), PASS (28), SCORING (29)

DIFFÉRENTIEL DE CHIFFRE D’AFFAIRES : Eagles moins-2 ; Commandants moins-1

JOUEUR DES EAGLES À SURVEILLER : Le quart Jalen Hurts, qui devrait jouer avec un genou gauche blessé. Il a une fiche de 4-2 contre Washington au cours de sa carrière, avec des lancers pour 1 416 verges, huit touchés et trois interceptions. L’ampleur des blessures est limitée par la blessure/la rapidité avec laquelle l’entraîneur Nick Sirianni doit se rendre en renfort. Marcus Mariota mérite d’être surveillé.

JOUEUR COMMANDANTS À SURVEILLER : LB Jamin Davis. Alors que le vétéran Cody Barton ne devrait pas jouer après s’être foulé la cheville gauche la semaine dernière à New York, Davis est de nouveau sous les projecteurs. Le choix de première ronde de 2021 a été parfois exploité par les Giants et sera chargé de contenir non seulement Hurts, mais aussi le jeu de course de Philadelphie composé de D’Andre Swift, Kenneth Gainwell et Boston Scott.

MATCH-UP CLÉ : Les Eagles passent la course contre la ligne offensive des Commanders et Sam Howell. Philadelphie possède le deuxième plus grand nombre de sacs de la NFL. Howell est le quart-arrière le plus limogé de la NFL. Washington en a cédé 40 cette saison, dont six aux Giants, et des changements sont attendus le long de la ligne O. Est-ce que cela suffira ou Howell subira-t-il le même résultat que Carson Wentz lors de ce match la saison dernière lorsqu’il a été limogé neuf fois.

BLESSURES CLÉS : Eagles CB Bradley Roby souffre d’une blessure à l’épaule. … Au-delà de Barton, les commandants pourraient être sans titulaire LG Saahdiq Charles (mollet). Le WR Curtis Samuel souffre également d’une blessure au pied qui l’a mis à l’écart plus tôt cette semaine.

NOTES DE SÉRIE : Les Eagles ont remporté quatre des cinq dernières rencontres et 10 des 13 dernières. … La seule victoire de Washington depuis que Sirianni a rejoint Philadelphie était sur la route le lundi 14 novembre 2022, lorsque les Commanders ont infligé aux Eagles leur première défaite. de la saison. … Les Eagles et les Chiefs sont à égalité pour le meilleur bilan de la ligue. Ils se sont rencontrés lors du Super Bowl la saison dernière, remporté par Kansas City.

STATISTIQUES ET CHOSES : Philadelphie a une fiche de 23-2 lors des 25 derniers matchs de saison régulière commencés par Hurts. … Les 32 touchés précipités en carrière de Hurts sont à égalité pour le plus par un QB dans l’histoire de la franchise. … La ligne WR AJ B a réussi 10 attrapés pour 137 yards et un TD contre Miami. Il est le troisième joueur à totaliser plus de 125 verges en réception lors de cinq matchs consécutifs. … WR DeVonta Smith a réussi huit attrapés pour un sommet en carrière de 169 verges contre les Commanders au cours de la semaine 4. … DT Jalen Carter mène les recrues avec 3 1/2 sacs. … LB Haason Reddick a été limogé contre Washington lors de cinq rencontres consécutives. … CB Darius Slay a éliminé Tua Tagovailoa la semaine dernière pour sa 28e interception en carrière. … Les commandants ont reculé pour passer 52 fois, contre 19 tentatives précipitées lors de la défaite à New York. L’entraîneur Ron Rivera a attribué cela au développement d’un jeune QB. … Howell a été limogé six fois par les Giants en passant pour 249 verges. … Le WR Terry McLaurin n’a été ciblé qu’une seule fois en première mi-temps la semaine dernière et a terminé avec six attrapés pour 90 verges. … EDGE Chase Young vient de remporter son premier match à deux sacs en carrière. … La recrue CB Emmanuel Forbes, dominée par Hurts et Brown lors de la première rencontre cette saison, a été mise sur le banc peu de temps après. Le choix de première ronde n’a eu que cinq clichés défensifs contre les Giants.

CONSEIL FANTAISIE : Compte tenu du manque de profondeur de secondeur de Washington, de l’absence du gardien de sécurité partant Darrick Forrest et de l’incapacité générale à couvrir les gros receveurs, TE Dallas Goedert devrait être une option populaire pour Hurts.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)