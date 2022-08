Bangalore Twitter furieux alors que marcher 8 km n’a pris qu’une minute de plus que de conduire sous la pluie

Bengaluru a connu des pluies incessantes et les citoyens ont été gravement incommodés par l’engorgement. Les écoles et les collèges ont déclaré un jour férié mardi alors que la ville était aux prises avec des arbres déracinés et des nids-de-poule inondés. Il y a eu un embouteillage de cinq heures à l’extérieur de RmZ Ecospace à Bellandur, a rapporté Times of India, et le manque de mouvement a même été responsable de la mort d’une personne car les inondations ont retardé l’ambulance. Un utilisateur de Twitter, Sahil Mathew, a partagé un instantané reflétant la sombre situation.

La capture d’écran de Mathew sur Google Maps publiée mardi montre que si l’on choisissait de parcourir à pied la distance de 8 km de Mahadevapura à Bellandur, cela leur prendrait une heure et 42 minutes. Ce qui était choquant, c’est le fait qu’en voiture, la distance de 8,7 km ne prendrait qu’une minute de moins, compte tenu de la situation du trafic. L’itinéraire en voiture via NH 44 a montré un retard de 1 heure et 51 minutes en raison de la congestion.

Les gens étaient furieux de ce qu’ils prétendaient être un mauvais entretien des routes et du contrôle de la circulation. Le trafic de Bangalore, même les jours où il n’y a pas de précipitations sans précédent, n’augure rien d’espoir parmi les citoyens.

Soulignant une situation similaire, un résident de Mumbai a tweeté en juillet une capture d’écran d’Uber lui facturant 3 000 roupies pour un trajet de 50 km au milieu d’une forte averse a provoqué des ondulations sur l’application pour oiseaux. L’utilisateur de Twitter Shravankumar Suvarna essayait juste de se réserver un retour à la maison, mais la charge d’Uber l’a fait faire un tour. “Le vol pour Goa est moins cher que mon retour à la maison #peakmumbairains”, a écrit Suvarna. Selon sa capture d’écran, UberGo facturait Rs 3 041, Premier avait un tarif de Rs 4 081 et XL facturerait un énorme Rs 5 159. Cependant, les choses ne s’améliorent pas vraiment même les bons jours, car Suvarna a partagé qu’il payait généralement Rs 800 à Rs 1 000 sans augmentation.

