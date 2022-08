Bangalore tourne ‘Venise’ sous la pluie et la plaisanterie ‘Temps agréable’ a fait son retour

Bengaluru a pataugé dans des ennuis avec des pluies incessantes et un engorgement sévère. Outre les arbres déracinés et les nids-de-poule inondés, la ville a été témoin d’un embouteillage de cinq heures à l’extérieur de RmZ Ecospace à Bellandur, selon le Times of India. En fait, il y a même eu un décès résultant d’une circulation immobile et d’une ambulance retardée. Les gens sont naturellement en colère et remettent en question l’infrastructure de la ville. S’adressant à LinkedIn, un certain nombre d’utilisateurs ont partagé leurs points de vue humoristiques sur la situation, ce qui est la seule chose qui aide parfois dans les moments difficiles.

Alors que Bengaluru est tristement célèbre pour ses embouteillages, son temps compense les inconvénients quand il le peut. Mais avec la situation actuelle, même les aficionados de la météo de Bengaluru sont incapables de trouver une défense appropriée. L’échange d’un Dharmesh Kariya avec son ami, par exemple, met en évidence un certain nombre d’autres problèmes auxquels la ville est également confrontée, notamment les loyers élevés, la disponibilité des taxis, les coupures de courant, etc.

“La soi-disant” Silicon Valley de l’Est “c’est le triste état de la capitale informatique de l’Inde, aucun développement d’infrastructure au cours des dernières années, en particulier pour le drainage de l’eau de strom, le trafic et les bonnes/nouvelles routes”, a commenté un utilisateur de LinkedIn.

Un utilisateur de LinkedIn, Sp Ashish, a publié un article sur la transformation de Bengaluru en “Venise”. La vidéo montrait une route inondée avec des véhicules qui pataugeaient.

De même, un utilisateur de Twitter, Sahil Mathew, a partagé un instantané reflétant la sombre situation.

La capture d’écran de Mathew sur Google Maps publiée mardi montre que si l’on choisissait de parcourir à pied la distance de 8 km de Mahadevapura à Bellandur, cela leur prendrait une heure et 42 minutes. Ce qui était choquant, c’est le fait qu’en voiture, la distance de 8,7 km ne prendrait qu’une minute de moins, compte tenu de la situation du trafic. L’itinéraire en voiture via NH 44 a montré un retard de 1 heure et 51 minutes en raison de la congestion.

La mousson du sud-ouest devrait entrer dans sa phase de retrait au cours de la première semaine de septembre, près de quinze jours avant la date normale, rapporte PTI.

La date normale de retrait de la mousson du sud-ouest est le 17 septembre. Cependant, le retrait réel de la mousson du sud-ouest se produit généralement plus tôt ou plus tard.

