Bangalore Tea Stall accepte le paiement en crypto-monnaie, voici comment tout a commencé

Dans l’épisode d’aujourd’hui de Peak Bengaluru, un stand de thé a attiré l’attention de Twitterati. La bannière du stand se lit en caractères gras : “Crypto-monnaie acceptée ici”. L’entreprise de stand de thé «Frustrated Dropout» a été lancée par un certain Shubham Saini, qui a abandonné l’université pour démarrer le stand, a rapporté The Indian Express. Il accepte le Bitcoin et est un repaire populaire parmi les amateurs de crypto à Bengaluru. En tant qu’étudiant, Saini a initialement réalisé beaucoup de bénéfices dans le commerce de la cryptographie, mais ces perspectives ont été anéanties en avril 2021, lorsque le marché de la cryptographie s’est effondré.

Luttant pour ses finances, Saini a installé un modeste stand de thé sur un trottoir. La chaîne Frustrated Dropout réduit au minimum l’utilisation d’articles en plastique et non recyclables. Depuis qu’il a commencé à accepter la crypto comme mode de paiement, son entreprise s’est développée. Au moins 20 clients paient en utilisant la crypto-monnaie par semaine en moyenne, a déclaré Saini à The Indian Express. Il utilise la plate-forme de cryptage Paxful pour accepter les paiements et a placé une pancarte sur laquelle il met à jour le taux du dollar en INR.

De nombreuses personnes ont modifié leurs moyens de subsistance pour s’adapter au paysage numérique croissant qui les entoure. Par exemple, plus tôt cette année, un homme démuni du Bihar qui vit de la charité a été vu passer au numérique. Raju Patel, qui cherche l’aumône à la gare de Bettiah, accepte la charité via PhonePe. Il a également une pancarte avec un code QR accroché autour de son cou, a rapporté l’agence de presse ANI. “J’accepte les paiements numériques, c’est suffisant pour faire le travail et remplir mon estomac”, a déclaré Patel à ANI.

Les cas de décrocheurs universitaires qui se lancent dans les startups sont également en augmentation. Par exemple, il y a un ‘MBA Chai Wala’ et un ‘MA English Chaiwali’ qui sont très populaires. Praful Billore du Madhya Pradesh, qui a lancé MBA Chai Wala, a repris l’entreprise après avoir échoué à effacer CAT. Ce fut une décision heureuse, car cela a fait de lui un millionnaire avec plus de 22 points de vente à travers le pays.

