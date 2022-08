Bangalore pleut sur Twitter avec des vidéos sinistres alors que la ville est gravement gorgée d’eau

Bengaluru connaît des pluies torrentielles, les écoles et les collèges déclarant un jour férié mardi. Il y a également eu de fortes pluies lundi, plusieurs arbres ayant été déracinés et de graves engorgements dans de nombreuses régions. Le lac Bakshi à Maruti Layout dans la ville de Ramanagara, située à côté de Bengaluru, a été percé et a endommagé les cultures, a rapporté le Times of India. Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, s’est rendu lundi dans les zones ravagées par les inondations.

L’autoroute Bengaluru-Mysuru a été inondée, révélant un manque de planification.

Twitter a reflété la sombre situation sur le terrain, alors que les gens partagent des photos et des vidéos d’engorgement après l’averse.

#Secours aux sinistrés

De fortes pluies et des orages violents ⛈️🌩️⚡ se produisent actuellement à Bangalore#bangalore_rain #Bangalore#bengalururains

Fermeture des écoles annoncée pour mardi selon les mises à jour. pic.twitter.com/ZiJXJXOOoV – priyanka pandey 💯% SUIVEZ RETOUR (@PandeyjiUPwali) 30 août 2022

De fortes pluies abondantes dans et autour de Bangalore. Cette sensation de naufrage ! #BengaluruRains pic.twitter.com/UTW8nFab1w – DP SATISH (@dp_satish) 29 août 2022

C’est Chicpet Metro à 21h. Il y a une rivière qui coule entre moi et la station de métro. Celui qui veut se purifier en plongeant au plus profond de la rivière, c’est l’occasion. #NammaBengaluru #Bengaluru #bengalururains #bengalurupolice #bangalorerains #Bangalore pic.twitter.com/SOTx1FoxKa — Rahul (@dhage04) 29 août 2022

La disposition du HSR redevient un lac #bengalururains pic.twitter.com/xKoa1oSXIC — Amogh (@amogh_dharbal) 29 août 2022

@CMofKarnataka @BSBommai

C’est le sort des survols de grande hauteur dans Electronic City.

J’espère qu’il serait corrigé quelle est la raison de l’engorgement.#Bengaluru #bengalururains pic.twitter.com/EKZttFnMFd – Suresh Kumar (@journsuresh) 29 août 2022

Selon un rapport du Times of India, deux personnes, environ 160 moutons et deux douzaines de têtes de bétail ont été tuées et plus de 4 000 maisons ont été inondées lundi à Ramanagara.

La mousson du sud-ouest devrait entrer dans sa phase de retrait au cours de la première semaine de septembre, près de quinze jours avant la date normale, rapporte PTI.

La date normale de retrait de la mousson du sud-ouest est le 17 septembre. Cependant, le retrait réel de la mousson du sud-ouest se produit généralement plus tôt ou plus tard compte tenu de la nature dynamique des systèmes météorologiques.

