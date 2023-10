Banga, de la Banque mondiale, confronté à des pressions sur les ressources et à des schismes entre actionnaires | Actualité économique

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, sera mis sous pression cette semaine pour qu’il se concentre sur le changement climatique, mais l’ancien PDG de Mastercard doit d’abord mettre les actionnaires en phase sur la manière de développer la banque.

Banga, qui occupe ce poste depuis seulement 130 jours, a pour mandat d’élargir la mission du prêteur multilatéral de développement pour lutter contre les crises mondiales, notamment le changement climatique, les pandémies et les États fragiles.

Mais alors que les besoins annuels de financement de la transition climatique sont estimés à 3 000 milliards de dollars pour les économies émergentes et les économies à faible revenu d’ici 2030, les défenseurs du développement lui demandent de faire de la lutte contre le réchauffement climatique la priorité lors de son premier rapport annuel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). réunions.

Un groupe d’experts mandaté par le G20 a recommandé en juillet à la Banque mondiale et aux autres banques multilatérales de développement (BMD) d’augmenter leurs prêts annuels de 260 milliards de dollars, soit plus de trois fois leur rythme actuel, pour aider à répondre aux besoins climatiques.

« Nous serions ravis que les actionnaires voient un fort soutien à cet objectif et un plan pour le faire avancer », a déclaré Amy Dodd, directrice de la politique de développement chez ONE Campaign.

Banga a toutefois déclaré que l’étape majeure des réunions au Maroc sera l’approbation tant attendue des actionnaires de la modification de la déclaration de mission de lutte contre la pauvreté de la banque.

La décision d’ajouter « sur une planète vivable » est en cours depuis un an, et la communauté du développement est impatiente de connaître les prochaines étapes pour maintenir l’élan et augmenter rapidement le financement.

En avril, la Banque mondiale a abaissé son ratio fonds propres/prêts pour augmenter ses prêts de 50 milliards de dollars sur 10 ans. Mais de nombreuses autres étapes sont plus compliquées et nécessitent que les pays décident du montant des fonds publics qu’ils sont prêts à contribuer ou à risquer.

« Je suis très sceptique quant à la possibilité d’un grand pas en avant quant à la taille de l’institution à Marrakech », a déclaré Clemence Landers, une ancienne responsable du Trésor américain aujourd’hui au Centre pour le développement mondial à Washington.

Ce groupe a publié lundi un nouveau tableau de bord des réformes des BMD, affirmant que de vastes changements sont « fermement en cours », mais que les progrès dans leur mise en œuvre ont été limités.

DÉPLACEMENTS COMPLEXES

Pour l’instant, les États-Unis souhaitent que les pays soutiennent les garanties de prêt de la Banque mondiale, le président Joe Biden demandant que le Congrès approuve 2,1 milliards de dollars de nouveaux financements qui pourraient débloquer 25 milliards de dollars de nouveaux prêts concessionnels sur une décennie.

Un rapport de la Banque mondiale qui sera examiné à Marrakech estime que 10 milliards de dollars d’engagements de garantie pourraient augmenter les prêts de 60 milliards de dollars sur cette période.

Mais aucun autre actionnaire majeur n’a rejoint la décision américaine, qui est considérée comme une alternative plus acceptable pour les législateurs américains à une augmentation générale du capital, dans la mesure où elle conduirait probablement à une plus grande participation chinoise dans la banque.

Les responsables britanniques ont exprimé leur soutien à une augmentation de capital, mais l’Allemagne a privilégié l’émission accrue de capitaux hybrides, un instrument similaire à la dette, qui, selon la Banque mondiale, pourrait ajouter 40 milliards de dollars supplémentaires en nouveaux prêts sur une décennie.

Une mesure plus importante augmenterait les prêts sur le « capital exigible » de la Banque mondiale, un coussin de fonds d’urgence promis par les actionnaires mais non versés, mais cela obligerait certains pays à modifier leurs lois.

Banga a déclaré que cette décision était complexe et qu’il faudrait du temps pour la négocier. Mais les bénéfices pourraient être énormes, la Fondation Rockefeller estimant que les prêts augmenteraient de quelque 900 milliards de dollars sur une décennie si les agences de notation modifiaient leurs évaluations.

Un responsable du Trésor américain a déclaré à Reuters que le département travaillait à l’élaboration de règles relatives au capital exigible afin que les décisions puissent être prises d’ici avril 2024.

PLOMBERIE

Banga a minimisé l’augmentation des prêts et a souligné ses efforts pour rendre l’organisation forte de 16 000 personnes plus agile et plus concentrée sur des projets ayant des impacts mesurables, affirmant qu’il voulait « réparer la plomberie ».

D’autres présidents de la Banque mondiale, dont Jim Yong Kim, n’ont pas réussi à réformer de manière significative la banque, que Banga a qualifiée de « dysfonctionnelle », malgré un personnel talentueux et dévoué.

« Il fait bouger les choses », a déclaré un haut responsable du Trésor américain, qui l’a nommé à ce poste.

Même si l’approche du citoyen américain d’origine indienne a provoqué certaines frictions internes, selon le personnel de la banque, Banga, 63 ans, a reçu des notes élevées pour avoir repoussé les limites.

« Banga a connu un bon départ », a déclaré Michael Krake, qui représente l’Allemagne au conseil d’administration de la Banque mondiale.

« Que Banga soit Banga. Les bons dirigeants prennent des risques réfléchis et commettent également des erreurs », a ajouté Krake.