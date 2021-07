Bang & Olufsen Beoplay EQ apporte l’ANC et une autonomie de 20 heures

La marque audio danoise Bang & Olufsen a annoncé aujourd’hui ses écouteurs Beoplay EQ, qui sont les premiers écouteurs à suppression active du bruit de la gamme du fabricant. Ils présentent une conception intra-auriculaire sans tiges saillantes et offrent jusqu’à 20 heures d’utilisation avec leur étui de chargement.

Le Beoplay EQ est alimenté par des haut-parleurs électrodynamiques de 6,88 mm et dispose de trois microphones dans chaque bourgeon pour l’ANC et la prise de voix. Les têtes contiennent un boîtier en aluminium anodisé et disposent du réglage sonore B&O. Le couplage se fait via Bluetooth 5.2 et la durée de vie de la batterie est évaluée à 6,5 heures sur les écouteurs avec ANC activé et à 20 heures avec le boîtier de charge. Chargez le Beoplay EQ via USB-C ou n’importe quel chargeur sans fil compatible Qi. Ils disposent également d’un indice de protection IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière.







Beoplay EQ dans les couleurs noir et sable

Bang & Olufsen Beoplay EQ est disponible en noir et sable et coûtera 399 $/399 € / 359 £. Les premières ventes en Chine et au Japon commencent demain 29 juillet tandis que le reste du monde devra attendre le 19 août.