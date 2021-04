Le fabricant audio haut de gamme Bang & Olufsen a annoncé le Beosound Emerge, une enceinte de bibliothèque sans fil au design distinctif.

Le Beosound Emerge prend son rôle de haut-parleur de bibliothèque un peu trop à la lettre et prend la forme d’un livre relié. Conçu par Benjamin Huber de l’agence de design LAYER, le Beosound Emerge dispose d’une base en aluminium anodisé perlé. Le modèle or présente des panneaux latéraux en bois de chêne avec du textile Kvadrat sur le dos. Le modèle noir a des panneaux latéraux en polymère avec de l’aluminium perlé pour le gril en finition noir anthracite.

Le haut-parleur présente une conception à trois haut-parleurs, y compris un woofer de 4 pouces, un haut-parleur de milieu de gamme de 1,45 pouce et un tweeter de 0,6 pouce. Le haut-parleur de milieu de gamme et le tweeter se déclenchent de l’avant tandis que le woofer est porté à l’arrière. Chaque pilote dispose de son propre amplificateur dédié, avec 60 W pour le woofer et 30 W chacun pour les deux autres. Un microphone est également inclus pour les tâches d’assistant vocal.

Le Beosound Emerge peut se connecter via Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac bi-bande, Ethernet 100 Mbits et prise combo ligne / optique. Une prise USB-C est fournie pour l’alimentation. Le Beosound Emerge prend en charge Apple AirPlay 2, Google Chromecast et Spotify Connect, ainsi que l’audio Bluetooth traditionnel. Vous pouvez utiliser l’Assistant Google pour les tâches de base de l’assistant vocal. L’enceinte peut être jumelée avec une deuxième unité pour être utilisée en stéréo.

Le Beosound Emerge est au prix de 899 $ pour le modèle Gold Tone avec panneaux en chêne et 699 $ pour le modèle Black Anthracite avec panneaux en polymère. Vous pouvez choisir d’acheter l’un ou l’autre modèle sans l’Assistant Google intégré.

