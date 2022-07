KRAMATORSK, Ukraine (AP) – Les enfants scintillent comme des fantômes sur les terrains de jeux vides dans les cours herbeuses au fond d’une ville dont les habitants ont reçu l’ordre de sortir maintenant.

Tania, six ans, n’a plus de camarades de jeu dans sa rue de la ville de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine. Elle est assise sur un banc à quelques pas de la gare de la ville qui a été attaquée par la Russie en avril, tuant plus de 50 personnes qui s’y étaient rassemblées pour évacuer. Les restes d’une roquette de cette attaque portaient l’inscription en russe : « Pour les enfants ».

Tania et ses parents n’ont pas peur de rester. A l’ombre près de la gare aujourd’hui fermée, ils profitent du calme qui reste entre les barrages de l’artillerie sortante essayant d’empêcher les forces russes d’entrer.

« Les bombes atterrissent dans tout le pays. Cela n’a aucun sens de s’échapper », a déclaré le père de Tania, Oleksandr Rokytianskyi.

Parlant toute seule tout en s’installant avec une somptueuse boîte de marqueurs de couleur, Tania a ajouté: “Bang, bang!”

Il n’est pas rare que les résidents plus âgés de l’est de l’Ukraine refusent de répondre aux appels à évacuer vers des endroits plus sûrs ailleurs dans le pays. Ce qui est choquant, cependant, c’est de voir des enfants – même une poussette pour bébé – près de la ligne de front. On ne sait pas combien il en reste alors que les Russes poursuivent leur offensive dans la région.

Les enfants ne peuvent pas échapper à la guerre, même dans les villes considérées comme sûres. Les parents de Tania se sont exprimés le jour où un missile russe a frappé Vinnytsia, loin du front dans le centre de l’Ukraine, tuant 23 personnes dont trois enfants – une fillette de 4 ans nommée Liza Dmytrieva et deux garçons âgés de 7 et 8 ans.

Les enfants qui restent proches des combats ont leur destin lié à celui de leurs parents, et les dangers peuvent être inattendus.

À l’extérieur d’un hôpital, Sasha, 18 ans, fume avec un ami de 15 ans. Le bras droit de Sasha est bandé et il regarde le monde avec des yeux noircis. Il a des écorchures partout après avoir été heurté alors qu’il traversait la rue par l’un des véhicules militaires qui grondaient dans la région.

Les soldats ukrainiens ont aidé à lui trouver une ambulance, a-t-il dit, son discours étant altéré par ses blessures.

Sasha ne sait pas pourquoi il vit toujours ici. Sa mère a décidé que la famille ne partirait pas. Comme certains dans l’est de l’Ukraine, il n’a pas donné son nom de famille par souci de sécurité.

« Je préfère rester parce que j’ai des amis ici », dit-il, mais s’il avait de jeunes enfants, il les emmenait.

Dans la chambre d’hôpital à quatre lits que Sasha partage avec d’autres patients, un homme plus âgé nommé Volodymyr a la main droite bandée de manière épaisse. Il a dit qu’il se trouvait dans son jardin dans un village près de Bakhmut lorsque des bombes à fragmentation ont explosé.

Sa famille, y compris son enfant de 15 ans, prévoit de rester.

Mais “les petits doivent être évacués”, a déclaré Volodymyr. “Les petits, ils n’ont pas vu grand-chose dans la vie.”

Maksym, un soldat blessé qui récupère d’une commotion cérébrale subie lors d’un bombardement, a accepté.

Pour la première fois depuis l’invasion russe du 24 février, il a quitté les tranchées de la forêt et peut parler au téléphone avec sa fille adolescente, qui est en sécurité dans la ville méridionale de Zaporizhzhia, à plusieurs heures de route.

C’est aussi la première chance pour Maksym de voir ce qui se passe comme une vie normale en Ukraine depuis près de six mois, et il est surpris de voir des enfants encore si proches des combats.

“Ce sont des enfants”, a-t-il dit, avec le même ton bourru qu’il utilise pour qualifier toute la guerre de “non-sens”.

Le Dr Vitalii Malanchuk a déclaré qu’un nombre “assez élevé” d’enfants sont des patients à l’hôpital. Il trouve inconfortable que certaines personnes qui devraient évacuer voient sa présence comme une raison rassurante de rester.

Alors que la dernière sirène de raid aérien retentit sur un terrain de jeu de Kramatorsk et que l’artillerie gronde, une fille en nattes couine et fuit la poursuite déterminée d’un petit garçon. Un petit manège tourne.

Dmytro et Karyna Ponomarenko attendent leur fille, Anhelina, presque 5 ans, avec son vélo rose à roues stabilisatrices.

Il n’y a pas d’endroits sûrs, disaient-ils, et Kramatorsk est chez moi. Ils estiment qu’il est difficile de partir et coûteux de repartir ailleurs. Certains habitants qui sont partis reviennent maintenant, ont-ils dit, préférant tenter leur chance.

Ils resteront aussi longtemps qu’ils le pourront, même si les Russes se rapprochent.

“Elle est habituée aux sirènes, mais les explosions la dérangent toujours”, a déclaré Dmtryo à propos d’Anhelina. Ils lui disent que c’est le tonnerre, mais d’une certaine manière, elle a appris à craindre les avions, même les ukrainiens.

Il y a moins d’enfants avec qui jouer de jour en jour, mais Anhelina s’amuse, dit son père.

“Hyperactif”, a-t-il ajouté avec une tendresse lasse.

Le soir venu, la famille part, passant devant la statue d’un char qui est maintenant plus nombreux que les vrais dans les rues.

Des ombres bordent le carré de béton fissuré. La sirène du raid aérien retentit toujours.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Cara Anna, l’Associated Press