Tania, six ans, n’a plus de camarades de jeu dans sa rue de la ville de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine. Elle est assise sur un banc à quelques pas de la gare de la ville qui a été attaquée par la Russie en avril, tuant plus de 50 personnes qui s’y étaient rassemblées pour évacuer. Les restes d’une roquette de cette attaque portaient l’inscription en russe : « Pour les enfants ».