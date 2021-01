Boca Juniors a remporté dimanche la première Coupe Diego Armando Maradona. Andreas Larrovere – Piscine / Getty Images)

Boca Juniors a remporté la première Coupe Diego Armando Maradona d’Argentine 5-3 lors d’une fusillade dimanche après que Banfield ait marqué profondément dans le temps d’arrêt pour égaliser le match à 1-1.

Le tournoi, qui a été renommé pour honorer le grand argentin après son décès en novembre, a débuté en octobre alors que le football est revenu après une interruption de sept mois en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Un groupe de rock composé d’anciens footballeurs professionnels a joué en direct sur le terrain avant le coup d’envoi et le stade a été éclairé par des feux d’artifice et un spectacle de lumière avec des images et des citations de l’ancien attaquant charismatique de Boca Juniors.

– Marcotti: Maradona était le génie imparfait du football

« Cette coupe est un hommage à Diego, et il accompagnera sûrement nos célébrations », a déclaré Ramon Abila de Boca après le match.

Après 45 premières minutes tièdes au stade San Juan del Bicentenario, Boca a pris la tête avec une frappe spectaculaire d’Edwin Cardona 19 minutes après le début de la seconde période.

Cependant, Luciano Lollo a égalisé à la sixième minute du temps d’arrêt pour Banfield, quelques instants après l’expulsion d’Emmanuel Mas par Boca.

Boca, qui a remporté la dernière victoire le 27 décembre, a converti ses cinq tirs au but tandis que Jorge Rodriguez a raté Banfield.

La victoire de la Coupe de Boca est intervenue après une défaite décevante en milieu de semaine contre Santos qui les a éliminés de la Copa Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions, en demi-finale.