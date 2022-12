Banff interdit de fumer et de vapoter sur les sentiers et les trottoirs de la ville

Fumer et vapoter dans une station balnéaire populaire du parc national Banff seront bientôt interdits dans la plupart des lieux publics.

En dehors de l’usage cérémoniel du tabac, les visiteurs et les résidents de Banff, en Alberta, ne seront autorisés à tirer que dans les stationnements, sur les propriétés privées et les ruelles – tant qu’ils ne se trouvent pas près d’une porte, d’une fenêtre ou d’un enfant qui n’est pas sous le fumeur. se soucier.

Le règlement interdit de fumer dans les parcs, les sentiers, les trottoirs, les zones piétonnes, les arrêts d’autobus et les événements et marchés extérieurs. Cela s’ajoute aux règles provinciales qui interdisent de fumer à proximité d’endroits comme les hôpitaux, les écoles, les zoos, les piscines et les pataugeoires.

Le maire de Banff, Corrie DiManno, a déclaré que les nouvelles règles aideront Banff à montrer la voie en matière de réduction de la fumée secondaire, de réduction des déchets et de prévention des risques d’incendies de forêt allumés par l’homme dans le lotissement urbain.

“J’encourage tout le monde à se promener autour de la rivière et à nettoyer les mégots de cigarettes lorsque le dégel se produit, car il y a des milliers de mégots de cigarettes dans notre ville et c’est la principale raison pour laquelle je suis très favorable à cela”, a déclaré DiManno.

DiManno a déclaré qu’il s’agissait d’un étalon-or pour une communauté qui valorise l’air pur des montagnes et un mode de vie sain et actif. Elle a dit qu’il s’agissait aussi de donner l’exemple aux populations plus jeunes, qui peuvent être impressionnables.

Le nouveau règlement de Banff ira au-delà des règles provinciales, mais n’est pas le premier du genre en Alberta. D’autres municipalités comme Okotoks ont des règlements similaires.

Le groupe espère que les parcs nationaux deviendront sans fumée

Les Hagen, directeur exécutif d’Action on Smoking and Health, a déclaré que le groupe prévoyait de lancer une campagne pour pousser une interdiction nationale de fumer dans les parcs nationaux sur la base d’une recommandation de Santé Canada.

“Nous pensons qu’il est temps que le gouvernement fédéral donne suite à cette recommandation en rendant tous les parcs nationaux sans fumée”, a déclaré Hagen aux conseillers. “Votre décision d’aujourd’hui contribuera à lancer une campagne nationale pour des parcs sans fumée.”

Certaines lettres d’opposition au règlement ont déclaré aux conseillers que le nouveau règlement traiterait les fumeurs comme des citoyens de seconde classe, discriminatoires à l’encontre d’un choix personnel.

Le conseiller s’inquiète de l’application

Com. Hugh Pettigrew a dit qu’il craignait que le règlement soit difficile à appliquer.

“C’est difficile à vendre quand de nouvelles personnes arrivent chaque jour”, a déclaré Pettigrew. “Je crains que si nous ne l’autorisons pas, une fois que nous ne l’autorisons pas en ville, que les gens finissent par fumer dans des zones plus dangereuses, en secret.”

Le nouveau règlement entrera en vigueur le 1er février 2023.

Quiconque enfreint les règles pourrait être passible d’une amende de 250 $ ou 500 $, selon l’infraction.