Ba’ndo se lance dans le design de marque excentrique

Connue pour ses identités de marque avant-gardistes, l’agence Ba’ndo, basée à Istanbul, fait sensation depuis son lancement en 2016. Avec une équipe répartie entre Istanbul et Londres, elle allie harmonieusement le dynamisme culturel de ses racines turques au flair mondial du design londonien. Au cœur de l’éthique de Ba’ndo se trouvent trois valeurs clés : la curiosité, la passion et le talent. Ces valeurs guident le travail audacieux et avant-gardiste de l’agence, dont la dernière en date est l’identité extrêmement créative de Mad : une plateforme d’actualités numériques qui couvre le marketing, la publicité et le design.

« Étant donné le nom Mad, l’identité devait être percutante », explique Emrah Doğru, cofondateur de Ba’ndo, à propos du défi consistant à développer une marque à la hauteur de son nom. Aux côtés du graphiste Bengisu Demirkaya, Emrah a cherché à capturer l’essence audacieuse et créative de la marque. « L’acronyme signifie Marketing, Publicité et Design, mais nous voulions également nous pencher sur le côté ludique et légèrement « fou » du mot », ajoute-t-il. Avec l’expression « rencontre d’idées folles et d’esprits sages » au cœur de l’idée, l’équipe a conçu une identité qui célèbre la créativité dans toute sa gloire audacieuse et excentrique.