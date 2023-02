Bandes-annonces du Super Bowl : regardez les teasers publiés avant le match de dimanche

Pompé pour super Bowl Dimanche? Pas à cause de l’action sur le terrain, mais parce que le grand match vous donne aussi un avant-goût du meilleur divertissement sur grand écran ?

Parmi les publicités qui attirent l’attention prévu pour se dérouler pendant le Super Bowl 2023, il y aura bientôt un tas de bandes-annonces, de teasers et de spots télévisés pour de nouveaux films et émissions de télévision sur vos écrans. Le jeu se déroule le 12 février, et à l’approche du grand jour, nous mettrons à jour cette histoire avec de nouvelles bandes-annonces et teasers pour des films comme Fast X, The Flash et plus encore.

X rapide

On a une longue bande-annonce pour le 10e film de la franchise Fast and the Furious, qui ramènera apparemment à peu près tous ceux qui ont été dans cette série de 22 ans (sauf Dwayne “the Rock” Johnson, qui aurait s’est brouillé avec la star Vin Diesel). Il sort en salles le 19 mai.

Cri VI

La série slasher revient avec la star du mercredi Jenna Ortega, et cette fois Ghostface prend Manhattan. Le Lieu du Super Bowl nous donne un autre regard sur le danger qui nous guette, avant la sortie du film le 10 mars.

65



Ce film de science-fiction opposera Adam Driver contre les dinosaures le 10 mars. Le Spot télévisé Super Bowl nous donne un autre regard.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs

La charmante voleuse de Chris Pine dirige un casting qui comprend Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head et Hugh Grant dans ce adaptation du jeu de rôle classiquequi sortira en salles le 31 mars.

Air

Ben Affleck dirige Matt Damon dans le histoire vraie de la Nike Air Jordanqui sortira en salles le 5 avril.

Poker Face

Natasha Lyonne montre les compétences de détection de mensonges qui font d’elle un as pour résoudre les mystères du meurtre dans la série Peacock Poker Face, en streaming maintenant. Le spot TV a une tournure méta alors que le personnage de Lyonne propose un commentaire sur le réel des publicités pour M&Ms, Google et plus diffusées pendant la diffusion du Super Bowl.

Revenez ici car nous ajoutons plus de bandes-annonces et de teasers.