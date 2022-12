Bandes-annonces documentaires “Harry & Meghan” accusées d’avoir utilisé des images “trompeuses” – National

Le documentaire Netflix du prince Harry et de Meghan Markle n’est même pas encore sorti sur le petit écran, mais ses deux brèves bandes-annonces suscitent déjà la controverse.

Cela n’a cependant rien à voir avec ce que le couple royal prévoit de révéler lors des docuseries très attendues. Au lieu de cela, Netflix, ainsi que le duc et la duchesse de Sussex, sont accusés d’avoir utilisé des images d’archives et des photos “trompeuses” dans les deux teasers.

Les bandes-annonces brossent chacune un tableau de l’intrusion implacable à laquelle le prince et sa femme ont été confrontés par la presse après leur mariage en 2018 – un facteur qui, selon eux, a conduit à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale et de déménager en Californie pour mener une vie plus privée selon leurs propres conditions.

L’histoire continue sous la publicité

Selon la BBC, au moins trois des images utilisées dans les bandes-annonces auraient été tirées d’événements qui n’avaient rien à voir avec Harry et Meghan. De plus, il y a eu des accusations de recadrage trompeur d’au moins une photo et d’utilisation d’une vidéo pour créer l’illusion d’une intrusion de la presse alors que, le cas échéant, le photographe qui a capturé les images était invité et connu du couple.

Ni le couple ni Netflix n’ont publiquement abordé ou commenté ces récentes accusations.

Le journal britannique The Sun a rapporté pour la première fois qu’une image utilisée dans la première bande-annonce, montrant un grand groupe de photographes avec de longs objectifs d’appareil photo filmant vraisemblablement un événement royal, provenait en fait de la première du film de Harry Potter et les reliques de la mort : deuxième partie en 2011, bien avant que Harry et Meghan ne se rencontrent.

Harry livre une ligne dans la bande-annonce, juste avant que l’image ne s’affiche à l’écran : “J’ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille”, dit-il, donnant l’impression qu’il s’agissait d’un groupe de photographes prenant des photos dans un contexte royal.

L’histoire continue sous la publicité

Un photographe de The Sun, Doug Seeburg, est vu sur la photo et a déclaré à la publication qu’aucun membre de la famille royale n’était présent à l’événement ce jour-là.

“Dans la bande-annonce de Netflix, il est sous-entendu que les photographes, dont moi, essayaient de prendre une photo du couple royal – mais c’est un non-sens”, a déclaré Seeburg.

La deuxième bande-annonce présente également une image douteusea déclaré un rédacteur royal du Evening Standard sur Twitter.

Robert Jobson a tweeté une image présentée dans la bande-annonce, qui montre un photographe prenant une photo du duc et de la duchesse d’en haut.

Cette photographie utilisée par @Netflix et Harry et Meghan pour suggérer que l’intrusion de la presse est une parodie complète. Elle a été prise dans une piscine accréditée de la résidence de l’archevêque Tutu au Cap. Seulement 3 personnes occupaient le poste accrédité. H & M a accepté la position. J’étais là. pic.twitter.com/nvjznlloLF – Robert Jobson (@theroyaleditor) 5 décembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Jobson a déclaré que l’image avait été prise par un membre du pool de presse accrédité lors de la visite de Harry et Meghan au Cap en 2019.

“Cette photographie utilisée par @Netflix et Harry et Meghan pour suggérer l’intrusion de la presse est un parodie complète,” il a écrit. « H & M a accepté le poste. J’étais là.”

Buzzfeed souligne également qu’un court extrait d’images destiné à mettre en évidence la relation controversée du couple avec les médias est en fait une vidéo d’archives de l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, montant dans un véhicule pour être transporté en prison le 6 mai 2019.

De plus, le point de vente rapporte qu’un autre clip de la deuxième bande-annonce, destiné à illustrer les paparazzi harcelant le couple, a en fait été pris lorsque l’ancien mannequin Katie Price a comparu devant un tribunal britannique pour être condamné pour conduite en état d’ébriété en 2021. Sur les images, Harry peut être entendu en voix off en disant: «J’étais terrifié. Je ne voulais pas que l’histoire se répète.

L’utilisateur de Twitter @Urban_Pictures a également souligné que les images de Price avaient été retournées horizontalement.

Suite aux accusations de fausses images dans la première bande-annonce, la NOUVELLE bande-annonce du @netflix Le documentaire Harry & Meghan semble utiliser des images de @KatiePrice quittant Crawley Magistrates Court pour suggérer une foule de paparazzi traquant H&M. #HarryandMeghanonNetflix pic.twitter.com/NFKCedWnK5 — Photos urbaines (@Urban_Pictures) 5 décembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Enfin, une photo qui semble montrer Harry et Markle relégués en marge de la famille royale a été recadrée pour soutenir l’accusation de Harry d’une “hiérarchie de la famille”, rapporte le Telegraph.

La photo recadrée, prise lors du Trooping the Colour en 2019, où une grande partie de la famille royale élargie est apparue sur le balcon du palais de Buckingham pour regarder le défilé aérien de la RAF, montre le prince William et Kate Middleton au centre de la photographie.

Cependant, le journal l’a remarqué, l’arrangement de la famille ce jour-là n’est pas tel qu’il apparaît dans la bande-annonce de Netflix. Au contraire, la reine Elizabeth II était au centre de la photographie originale et Harry et Meghan se tenaient en fait plus près d’elle que William et Kate.

À la suite de toutes ces accusations, il est certain que les observateurs royaux disséqueront et scruteront de près toutes les images incluses dans le Harry et Meghan documentaire quand il commence à être diffusé sur Netflix le 8 décembre.

L’histoire continue sous la publicité

La biographe royale Angela Levin a déclaré au Scottish Sun que l’inclusion d’images trompeuses l’avait laissée “sans voix”.

“Ça te retourne l’estomac. Pourquoi faire ça? Essaient-ils de prétendre que des foules et des foules de gens viennent les regarder ? Qu’est ce qu’ils disent?” a-t-elle déclaré à la publication, ajoutant qu’il est très probable que Harry et Meghan aient eu la possibilité de revoir les bandes-annonces avant leur sortie.

«Ils se plaignent que la presse manipule les choses et ne dit pas la vérité et ici, ils font exactement cela. C’est très stupide », a ajouté Levin. « Ils risquent toute leur réputation. Ils doivent supposer que nous sommes tous des imbéciles et nous n’oserons pas vérifier les photos qu’ils ont parce qu’ils les ont mises là.

L’experte royale Ingrid Seward a défendu le couple, affirmant qu’ils n’avaient peut-être pas réalisé que les images provenaient d’événements qui ne les incluaient pas. Elle a admis que l’utilisation d’images trompeuses “affaiblit le commentaire de Harry sur la protection de sa famille”.

L’histoire continue sous la publicité

Netflix promet que “la série explore les jours clandestins de leurs premières fréquentations et les défis qui les ont amenés à se sentir obligés de prendre du recul par rapport à leurs rôles à plein temps dans l’institution”.

“Avec des commentaires d’amis et de membres de la famille, dont la plupart n’ont jamais parlé publiquement de ce dont ils ont été témoins, et des historiens qui discutent de l’état du Commonwealth britannique aujourd’hui et des relations de la famille royale avec la presse, la série fait plus qu’éclairer l’amour d’un couple. histoire, cela brosse un tableau de notre monde et de la façon dont nous nous traitons les uns les autres.