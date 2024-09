Bande originale de la saison 2 de League of Legends « Arcane » : Stray Kids et plus

Le monde de Ésotérique s’agrandit avec une deuxième saison cet automne, et Stray Kids, Twenty One Pilots et d’autres artistes se joignent à l’aventure.

Comme Riot Games et Virgin Music Group l’ont annoncé en exclusivité avec Panneau d’affichage le jeudi (12 septembre), la série animée inspirée du Ligue des Légendes Le jeu sera accompagné d’une bande-son composée d’artistes de premier plan. En plus du boys band K-pop et du duo pop-rock américain, qui ont respectivement enregistré des singles intitulés « Come Play » et « The Line », Young Miko, King Princess, Stromae, Marcus King, Ashnikko, d4vd, Sheryl Lee Ralph et bien d’autres ont contribué à l’album.

« Nous sommes très passionnés par Ésotérique et Ligue des Légendes« , a déclaré Stray Kids dans un communiqué de groupe. « Notre single ‘Come Play’ a un goût dynamique, réunissant toutes sortes de voix et de langues. Nous aimons jouer Ligueet nous sommes ravis que les fans entendent cette chanson et voient la deuxième saison de Ésotérique!”

Tyler Joseph de TØP a ajouté qu’il avait été inspiré à rejoindre le projet après avoir regardé la première saison de Ésotériquelouant la façon dont « l’idée de famille et de qui peut la composer » était un thème central de l’émission.

Devrait arriver en novembrela deuxième saison de Ésotérique arrive trois ans après la première diffusion de la série sur Netflix en 2021. Centré sur Légendes personnages Vi et Jinx — doublés par Hailee Steinfeld et Ella Purnell — Ésotérique a remporté quatre des cinq nominations aux Emmy Awards qu’il a reçues en 2022, notamment celle du meilleur programme d’animation.

La saison dernière, la bande-son comprenait également une armée d’artistes majeurs, dont Imagine Dragons, Pusha T, Sting, Bea Miller, Denzel Curry et bien d’autres. Selon un communiqué, l’album a accumulé plus de 5,6 milliards de streams dans le monde à ce jour.

«Ésotérique« L’approche révolutionnaire de Riot en matière de musique a inspiré un groupe incroyablement diversifié d’artistes issus de nombreux genres, langues et cultures qui souhaitaient faire partie de cette nouvelle saison », a déclaré Maria Egan, responsable mondiale de la musique chez Riot. « Chaque chanson est le fruit d’une collaboration unique entre les artistes, nos showrunners et les compositeurs de Riot. La musique est le battement de cœur de la Ligue communauté et nous avons hâte que nos fans découvrent cet album épique pour approfondir leur lien avec ces histoires puissantes. »

Voir l’intégralité Arcane League of Legends : Saison 2 liste des pistes de l’album ci-dessous.