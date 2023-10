Le 7 octobre 2023, des militants du Hamas sont entrés en Israël lors d’une offensive surprise, tuant environ 1 400 personnes. Israël a riposté par une série continue de frappes aériennes féroces ciblant la bande de Gaza, y compris les zones qu’il avait précédemment désignées comme zones de sécurité pour les Palestiniens. Il serait également en train de rassembler des troupes et des chars pour une invasion terrestre ; les habitants de certaines villes situées le long de la frontière avec le Liban auraient été invités à évacuer.

Le conflit se déroule dans la bande de Gaza, l’un des deux territoires où vivent des Palestiniens, le deuxième étant la Cisjordanie. Il s’agit des deux enclaves palestiniennes qu’Israël revendique, au-delà des frontières de la Ligne verte – la frontière d’Israël telle que déterminée par l’accord d’armstice israélo-arabe de 1949. Même s’il n’a pas officiellement annexé ces zones, Israël s’est engagé dans la construction de colonies en 1949. les deux, provoquant un tollé de la part des Palestiniens et de la communauté internationale.

The Hindu examine les terres assiégées du Levant, où la confrontation sanglante entre Israël et la Palestine se déroule depuis des décennies.

La région au sens large

Deux termes familiers à l’historien peuvent être utilisés pour décrire la zone générale où se trouvent Israël et la Palestine : le Levant et le Croissant Fertile. Le Levant est la région historique de l’Asie occidentale bordant la mer Méditerranée et qui comprend aujourd’hui la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie et la Palestine. Le Croissant Fertile est la zone plus large, alimentée par le Tigre, l’Euphrate et le Nil, comprenant la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, Israël, l’Égypte d’aujourd’hui et certaines parties de la Turquie, de l’Iran et de l’Irak. Autrefois berceau de la civilisation, connue pour ses sols riches et ses conditions hospitalières, la région a connu une détérioration en raison des exigences de l’urbanisation et de la croissance démographique.

Israël lui-même se trouve à l’ouest de la mer Méditerranée, avec le Liban au nord, la Syrie au nord-est, la Jordanie à l’est et au sud-est et l’Égypte au sud-ouest. Elle revendique Jérusalem comme son siège principal, bien que cela ne soit pas largement reconnu au sein de la communauté internationale.

Un flux migratoire juif vers cette région s’est accru pendant la Seconde Guerre mondiale, encore intensifié par l’Holocauste et la persécution des Juifs dans l’Allemagne nazie. La nation juive d’Israël est née le 14 mai 1948.

La bande de Gaza

La bande de Gaza est une petite bande de terre située au nord-est de la péninsule égyptienne du Sinaï, qui relie l’Asie et l’Afrique, dans le bassin oriental de la mer Méditerranée. Sa taille a été décrite comme étant environ le double de celle de Washington DC, soit un total d’environ 363 kilomètres carrés (140 milles carrés) ; les frontières de la bande de Gaza ont été délimitées lors de l’armistice égypto-israélien du 24 février 1949, sur une longueur de 40 km et une largeur de 6 à 8 km.

Entourée par l’Égypte au sud-ouest, la mer Méditerranée à l’ouest et Israël au nord et à l’est, la bande de Gaza est principalement composée d’une plaine côtière plate. C’est une zone essentiellement agricole, avec les trois quarts de sa superficie cultivés. Les températures moyennes varient d’environ 13 degrés en hiver à 20 degrés en été.

La principale culture cultivée ici est les agrumes, cultivés sur des terres irriguées et exportés vers l’Europe et d’autres pays via Israël. Les autres cultures comprennent les cultures maraîchères, le blé et les olives. Une certaine industrie légère est implantée à Gaza, la principale ville de la région. Selon certains témoignages, un dixième des habitants de la bande de Gaza se rendent en Israël pour leur travail ; ils ne sont pas autorisés à passer la nuit. Le chômage est élevé parmi les habitants de Gaza.

La bande de Gaza est densément peuplée et connaît un taux de croissance élevé. En 2023, la population estimée de la région était d’environ 2,23 millions. La population est majoritairement musulmane sunnite, avec une minorité chrétienne.

La Bande de Gaza est régulièrement qualifiée de prison à ciel ouvert. Les conditions de vie sont médiocres, avec un manque d’accès à des installations adéquates d’eau, d’égouts et d’électricité. 95% de la population n’aurait pas accès à l’eau potable, et la moitié n’a pas assez de nourriture. Un système israélien de permis onéreux empêche également plusieurs Gazaouis d’obtenir des soins médicaux.

De nombreux habitants de la bande de Gaza vivent dans des camps de réfugiés : près de la moitié de la population arabe palestinienne vit dans une pauvreté extrême et est en grande partie entretenue grâce à l’aide de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Jusqu’à 80 % des habitants de Gaza dépendent de l’aide pour survivre.

À l’heure actuelle, la région n’est reconnue de jure comme faisant partie d’aucun pays. Son passé politique est compliqué ; il a été gouverné par l’Empire ottoman jusqu’à la Première Guerre mondiale, après quoi il faisait partie du mandat de la Société des Nations sur la Palestine sous domination britannique. En novembre 1947, avant la fin de ce mandat, l’Assemblée générale des Nations Unies accepta un plan de séparation arabo-juive de la Palestine – selon lequel Gaza et les zones environnantes devaient être attribuées aux Arabes. Après la fin du mandat britannique le 15 mai 1948, la guerre israélo-arabe commença. C’est à cette époque que l’Égypte occupait le petit territoire aujourd’hui connu sous le nom de bande de Gaza.

L’Autorité palestinienne dirigée par le Fatah a contrôlé Gaza jusqu’en 2006. En 2006, l’organisation islamiste palestinienne Hamas a accédé au pouvoir, battant le Fatah lors d’élections ; cela a provoqué une guerre civile entre les deux. Le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007 et continue de gouverner la bande de Gaza.

Le Hamas a été fondé en 1987 lors de la première Intifada. Notamment, le Hamas, contrairement au Fatah, rejette Israël comme une « entité sioniste ».

Après la prise de pouvoir du Hamas, Israël a désigné la bande de Gaza comme entité hostile et l’a bloquée avec le soutien de l’Égypte. Les sanctions, les blocus et les fermetures de frontières se poursuivent dans la bande de Gaza jusqu’à aujourd’hui.

banque de l’Ouest

Tout comme la bande de Gaza, la Cisjordanie faisait partie de l’ancien territoire britannique sous mandat de Palestine.

Le territoire enclavé de 5 650 km² (2 180 milles carrés) est situé à l’ouest du Jourdain, avec la Jordanie et la mer Morte à l’est et Israël au nord, au sud et à l’ouest. Le territoire abrite des collines calcaires orientées nord-sud, au-delà desquelles il descend dans la vallée du Grand Rift du Jourdain et de la mer Morte. La zone se situe en partie dans le bassin versant du Jourdain ; certains cours d’eau coulent vers l’ouest jusqu’à la mer Méditerranée.

La Cisjordanie possède un terrain plus hospitalier que la bande de Gaza. Les précipitations annuelles varient de 27 pouces dans les hautes altitudes à 4 pouces près de la mer Morte. L’utilisation des terres est variable, avec des parcelles de collines bien arrosées utilisées pour le pâturage des moutons et la culture de céréales, d’olives et de melons, et des zones irriguées de collines et de vallées du Jourdain utilisées pour la culture de fruits et de légumes. Il n’y a pas beaucoup d’industries ici non plus ; L’occupation israélienne a entraîné des contraintes. Plusieurs petites universités (fondées dans les années 1970) accueillent principalement des étudiants palestiniens. La seule amélioration constante du développement dans la région a été le transport, principalement pour faciliter les mouvements militaires.

Les principales villes de cette zone sont Jénine, Naplouse, Ramallah, Bethléem, Hébron (al-Khalil) et Jéricho, située dans la vallée du Jourdain. C’est la zone où se trouve la ville sainte de Jérusalem. Le territoire, à l’exclusion de Jérusalem-Est, est connu en Israël sous les noms bibliques Judée et Samarie. La population estimée de la Cisjordanie en 2017 était de 2,8 millions.

Un bref historique : la Cisjordanie faisait partie de la partie retenue par les forces arabes entrées lors de la guerre israélo-arabe de 1949, après la sortie des Britanniques. De 1949 à 1988, il a été revendiqué comme faisant partie du Royaume (hachémite) de Jordanie. Les frontières et le statut de cette zone ont également été délimités par l’armistice jordano-israélien du 3 avril 1949.

Elle a été occupée en partie par Israël à partir de 1967. D’une manière générale, la Cisjordanie est contrôlée par l’Autorité palestinienne, dirigée par le Fatah, depuis la signature d’un traité faisant suite aux accords d’Oslo des années 1990. Notamment, l’Autorité palestinienne ne contrôle que 18 % de la Cisjordanie. Il exerce un contrôle administratif sur 22 % du territoire, sur lequel Israël exerce un contrôle sécuritaire. 60 % du territoire est bloqué par les colonies israéliennes (en savoir plus sur les accords d’Oslo et l’occupation israélienne ici).

Il y a eu des vagues de migration d’Arabes palestiniens de Cisjordanie, notamment après la guerre de 1948, puis la guerre des Six Jours de 1967. Entre 1967 et 1977, plus de 6 000 Palestiniens ont été expulsés de Jérusalem-Est pour être remplacés par des Juifs. les immigrants. Plusieurs Palestiniens ont également perdu leur résidence sous le premier gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, de 1992 à 1996. Les déplacements se poursuivent aujourd’hui.

Avant l’actuelle conflagration dans la bande de Gaza, les Palestiniens et les Forces de défense israéliennes se sont également affrontés en Cisjordanie, avec des pertes en vies humaines des deux côtés ; disproportionnellement plus élevé du côté palestinien.

Une géographie en mutation

La géographie physique du territoire est quelque peu inextricablement lié à sa géographie politique, avec des frontières, des configurations urbaines et une répartition démographique en train de changer. L’afflux d’immigrants juifs et la disparition des Arabes palestiniens ont modifié la composition de certaines villes ; Jérusalem a grandi et a été modifiée. En outre, les conflits constants, le terrorisme, les frappes aériennes et les bombardements ont également modifié la face du pays.

Depuis les années 1970, des parcelles de terrain ont été annexées de facto par l’armée israélienne, déclarées propriété de l’État ou abandonnées. De nombreux changements ont eu lieu en grande partie en dehors des frontières officielles de la Ligne verte, dans les territoires occupés de la bande de Gaza et de Cisjordanie. Les Israéliens installés sur ces terres ont obtenu un statut civil spécial sur un territoire officiellement sous contrôle militaire.

En 1947, le L’ONU est intervenue en vertu de la résolution 181 de l’ONU diviser la Palestine et Israël. L’intervention est intervenue dans un contexte de conflit croissant entre les milices palestiniennes et sionistes ; en outre, les souvenirs de l’Holocauste pesaient encore sur la population juive du monde entier. L’intervention visait également à bloquer la colonisation israélienne…