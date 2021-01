Une bande démo de Radiohead avec des morceaux inédits, qui suggèrent le « potentiel fantastique » du groupe, sera sous le marteau plus tard ce mois-ci.

La cassette, qui a été enregistrée lorsque le groupe s’appelait On A Friday, comporte six titres, dont trois n’ont jamais été entendus auparavant,

Les morceaux inédits sont Promise Me, Boy In A Box et These Chains, disent les commissaires-priseurs.

Des notes manuscrites et un design d’étiquette par le leader Thom Yorke sont inclus dans la cassette, qui devrait rapporter 2000 £.

Les membres du groupe se sont rencontrés à l’école Abingdon dans l’Oxfordshire et ont pris leur nom du jour de la semaine où ils ont répété.

On pense que les morceaux ont été enregistrés après que le groupe ait quitté l’école, mais avant qu’ils ne signent chez EMI Records et changent de nom pour Radiohead en 1991.

Ils ont ensuite été acclamés pour des morceaux tels que Paranoid Android, Creep et Karma Police.

Le vendeur de la cassette, qui souhaite garder l’anonymat, a connu le groupe au début des années 1990 et a reçu la cassette par un membre du groupe.

Le commissaire-priseur Paul Fairweather a déclaré: « Les morceaux sont crus mais suggèrent certainement quelque chose du potentiel fantastique que le groupe réaliserait dans quelques années. »

La cassette fait partie de la vente aux enchères punk et indie en ligne le 26 janvier chez Omega Auctions.