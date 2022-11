Bande-annonce “The Super Mario Bros. Movie”: Découvrez Princess Peach pour la première fois – National

Une autre Film Super Mario Bros. bande-annonce, une autre chance d’être égaré par l’accent italien de Chris Pratt.

Cela ne fait que quelques semaines que nous avons eu connaissance de la première bande-annonce officielle du tant attendu Les Super Mario Bros. film d’animation, mais nous avons maintenant une deuxième bande-annonce qui plonge plus profondément dans la bataille pour la suprématie dans l’univers Mario.

La bande-annonce officielle du film Super Mario Bros. est arrivée ! #SuperMarioMovie pic.twitter.com/jxp0Bkr2Vr — Illumination (@illumination) 6 octobre 2022

La bande-annonce commence avec Mario – exprimé par Pratt – marmonnant un «allons-y» haletant en entrant dans un immense colisée de fans chantant. Le mois dernier, les cinéphiles ont souligné qu’il manquait à Mario de Pratt le flair italien classique et exagéré du personnage.

Nous voyons ensuite le personnage titulaire s’affronter contre Donkey Kong, exprimé par Seth Rogen, qui lui donne une claque totale et complète.

Cependant, le plus excitant est peut-être notre premier regard sur la princesse Peach. Elle est grande et courageuse et prête à se battre. Exprimée par Ana Taylor-Joy, la princesse Peach mènera une armée de crapauds réticents dans la guerre contre le Bowser de Jack Black.

Les fans des jeux vidéo de la franchise seront ravis de voir certains des accessoires et des personnages qui nous accompagnent depuis les premières itérations du Super mario et Donkey Kong série. Koopa Troopas, Cheep Cheeps et une île pleine de Yoshis peuvent être repérés au fur et à mesure de la bande-annonce.

Il y a aussi de brefs extraits de Mario dans une combinaison de mise sous tension Tanooki, un camée de Cranky Kong et une course le long Mario Kart’s Route de l’arc-en-ciel.

Nintendo Direct a également publié une deuxième forme de bande-annonce qui présente un clip préenregistré des acteurs du film parlant du film. Lors de la présentation, Donkey Kong le créateur Shigeru Miyamoto taquine les fans en disant “C’est presque fini… et je ne suis pas censé dire autre chose à ce sujet.”

Avec un peu de chance, nous verrons beaucoup plus le vaste univers de Mario et les personnages que nous avons appris à aimer au fil des ans.

Le film Super Mario Bros. sortira en salles le 7 avril 2023.