Bande-annonce ‘That ’90s Show’: L’ancien gang (et leurs enfants) se réunit à Point Place – National

La bande de Ce spectacle des années 70 est de nouveau ensemble.

Netflix a abandonné son première bande-annonce complète pour la série de redémarrage Ce spectacle des années 90donnant aux fans leur premier aperçu des anciens favoris des fans Mila Kunis, Ashton Kutcher, Topher Grace, Laura Prepon et Wilmer Valderrama.

Comme le titre l’indique, Ce spectacle des années 90 se déroule 20 ans dans le futur, alors que Red et Kitty Forman rouvrent leur sous-sol de Point Place, Wisconsin, à une nouvelle génération d’adolescents.

La nouvelle émission se concentre sur les mésaventures de Leia Forman, la fille adolescente de Ce spectacle des années 70 personnages Donna et Eric. Leia (Callie Haverda) a été expédiée chez ses grands-parents pour l’été 1995.

Et tandis qu’un teaser précédent pour le redémarrage montrait les stars récurrentes Kitty (Debra Jo Rupp) et Red (Kurtwood Smith) accueillant une foule de nouveaux personnages dans leur maison, la dernière bande-annonce de Netflix donne aux téléspectateurs un aperçu promis depuis longtemps de ce que le casting original a été jusqu’à la dernière fois que nous les avons vus.

Tout d’abord, nous apprenons que Fez (Valderrama) a ouvert sa propre chaîne de salons de coiffure appelée “Chez Fez” – dont il fait la publicité avec une publicité merveilleusement ringard.

Nous avons un aperçu de Jackie (Kunis) et Michael Kelso (Kutcher) qui ont l’air d’avoir grandi dans des costumes d’affaires. Le premier couple chanoine de Ce spectacle des années 70 ont maintenant un fils, Jay Kelso, qui semble tenir de son père et n’a pas peur de fumer de l’herbe dans le sous-sol des Forman.

Nous voyons également Eric (Grace) et Donna (Prepon) discuter avec Red et Kitty dans la cuisine, où Red montre qu’il ne s’est pas du tout ramolli avec l’âge, et Kitty est aussi déchirant qu’elle ne l’a jamais été, prévoyant d’acheter le nouveau génération d’adolescents Doritos, Fritos, Tostitos et tous les autres -itos auxquels elle peut penser.

Il y a même une apparition de Tommy Chong, qui reprend son rôle de Leo, le propriétaire perspicace et chroniquement élevé de la Foto Hut.

Cependant, le personnage de Steven Hyde, interprété par Danny Masterson, est absent de la distribution originale. Masterson a été jugé plus tôt cette année pour des accusations de viol, mais une annulation du procès a été déclarée pour un jury dans l’impasse.

Ce spectacle des années 90 commence à diffuser sur Netflix le 19 janvier.