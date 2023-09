Bande-annonce Quantum Leap NBC Reboot S2 : OVNIS, nazis, sorcières, espions

Comme Scott Bakulac’est Dr Sam Beckett avant lui, Saut quantiqueC’est le Dr Ben Song (Raymond Lee) est un voyageur temporel avec un but—surgir à travers l’histoire (ou dans le futur, si vous avez vu la finale de la première saison) pour aider les personnes dans le besoin. Il y reviendra bientôt et NBC a publié une bande-annonce de la saison deux pour teaser ses prochaines aventures.

Saut quantique | Bande-annonce officielle de la saison 2 | BNC

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, Ben visitera l’Égypte des années 1960 (pour faire des trucs d’espionnage), le Los Angeles des années 1990 (les émeutes environ), le Nouveau-Mexique des années 1940 (les ovnis environ), le Massachusetts des années 1690 (les procès des sorcières), entre autres points chauds. Il arrive même à frapper un nazi! Pendant ce temps, de retour au quartier général de Quantum Leap, la fidèle équipe de Ben, composée d’intellectuels et d’experts militaires – Addison (Caitlin Bassett), Magic (Ernie Hudson), Ian (Mason Alexander Park) et Jenn (Nanrisa Lee) – continuent leur travail effréné, se débattant -le superordinateur trempé Ziggy et tente de guider Ben vers 2023. Les nouveaux visages cette saison incluent des personnages joués par Les 100c’est Eliza Taylor et Vestes jaunes« Pierre Gadiot.

Ernie Hudson | Premiers fandoms

Tu peux regarder Saut quantiquela première de la saison deux de 4 octobre à 20h00 sur NBC ; de nouveaux épisodes sont diffusés le lendemain sur Peacock, où vous pouvez également rattraper la première saison.

