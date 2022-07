Bande-annonce publiée pour les docu-séries Wrexham

La bande-annonce des docuseries sur le football “Welcome To Wrexham” a été publiée par les copropriétaires et acteurs du club Ryan Reynolds et Rob McElhenney sur Twitter.

Reynolds (Dead Pool) et McElhenney (Il fait toujours beau à Philadelphie) a terminé une offre publique d’achat très médiatisée pour l’équipe galloise en novembre 2020. Sous leur direction, Wrexham a déjà été presque promu dans la Ligue de football, terminant 2e de la saison 2021/22 de la Ligue nationale et perdant de justesse leur demi-finale des séries éliminatoires 5-4 contre Grimsby Town en prolongation.

La série entrera autour de l’entrée de la paire dans la propriété du football et de leurs efforts pour élever le club et la communauté de Wrexham.

La série devrait faire ses débuts avec deux épisodes diffusés le 24 août sur FX, tous les épisodes étant disponibles le 25 août sur Hulu.