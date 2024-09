Nintendo a publié une bande-annonce de présentation de cinq minutes pour Super Mario Party Jamboree.

Voici un aperçu du jeu, via Nintendo :

Rejoignez un Jamboree rempli de plus de mini-jeux que n’importe quel autre Mario Party Jeu à ce jour !

Rassemblez vos amis, choisissez un plateau et organisez une fête Mario. Choisissez votre personnage, lancez des dés et participez à un assortiment de mini-jeux pour voir qui peut obtenir le plus d’étoiles. De la course à travers des manèges au minigolf à commande de mouvement, il y a sept plateaux et plus de 110 mini-jeux à jouer !

Laissez-vous porter par le rythme de Goomba Lagoon, partez à la recherche des stars dans le centre commercial Rainbow Galleria ou revisitez les classiques de Western Land et Mario’s Rainbow Castle. Avec 22 personnages jouables, dont les nouveaux venus Pauline et Ninji, il y en a pour tous les goûts !

Amusez-vous en ligne avec Koopathlon et Bowser Kaboom Squad

Faites la course sur le plateau de jeu dans Koopathlon, une compétition en ligne à 20 joueurs pour voir qui peut accumuler les scores les plus élevés dans des mini-jeux comme le changement de voie rapide. Plus votre score est élevé à chaque tour, plus vite vous atteindrez l’objectif. Si le jeu coopératif est plus votre style, affrontez un imposteur Bowser dans le mode Bowser Kaboom Squad en ligne à huit joueurs. Vous pouvez également jouer au mode Mario Party standard avec vos amis, votre famille et d’autres personnes en ligne !