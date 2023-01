Bande-annonce officielle de Pathaan : Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham promettent une extravagance sur grand écran que les fans attendaient

La bande-annonce de Pathaan avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham entre autres est sortie. L’artiste d’action produit par YRF et réalisé par Siddharth Anand est une extravagance dans le vrai sens du terme. Du look de Shah Rukh Khan à son swag dans les scènes d’action, la forte présence à l’écran de John Abraham et l’avatar glamour mais fougueux de Deepika Padukone – Pathaan semble prêt pour une grande victoire. La bande-annonce promet des divertissements sur grand écran indispensables et a tout ce qu’il faut pour obliger le public à venir au cinéma. Pathaan a été l’un des films les plus attendus de 2023 et il pourrait bien donner le ton au box-office de Bollywood. Les fans de Shah Rukh Khan deviennent gaga de la bande-annonce et sont convaincus que seul Shah Rukh peut raviver le destin. Maintenant, sans plus tarder, regardez la bande-annonce de Pathaan et laissez-vous époustoufler.