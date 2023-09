Bande-annonce officielle de Jawan : le personnage inédit de Shah Rukh Khan vaut la peine d’attendre

Bande-annonce de Jawan : Les gens attendent avec impatience le film Jawan de l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan. La bande annonce du film est sortie et les gens l’aiment beaucoup. Shah Rukh Khan est vu dans de nombreux personnages différents dans la bande-annonce. Le film met également en vedette Nayanthara et l’actrice Deepika Padukone dans des rôles clés. Les gens attendaient le film de King Khan depuis longtemps. Dans une telle situation, les gens ont désespérément envie de voir Deepika, Nayanthara et Shah Rukh Khan ensemble dans la bande-annonce. Tous les looks de Shahrukh dans la bande-annonce ont impressionné les gens. Les gens aiment aussi l’action de l’actrice sudiste Nayanthara. Regardez la vidéo pour plus d’informations.