Bande-annonce “Not Just A Girl”: Shania Twain revient sur sa carrière dans le documentaire Netflix

Shania Twain est “allée et refaite”, cette fois avec la sortie d’un documentaire Netflix sur son ascension vers la gloire, intitulé Pas seulement une fille.

La première bande-annonce du documentaire de Twain est sortie mercredi, avec des séquences de concerts, des vidéos d’archives et des interviews de célébrités, le tout sur le sujet de l’artiste country influente et ingénieuse et de sa carrière.

Même Twain elle-même a partagé son enthousiasme pour la bande-annonce, écrivant sur Twitter que c’était “fou de voir toute ma carrière en 90 secondes”.

OMG j’adore cette bande-annonce !! C’est fou de voir toute ma carrière en 90 secondes 😂 pic.twitter.com/U9C1yf726L — Shania Twain 💎 (@ShaniaTwain) 20 juillet 2022

La bande-annonce s’ouvre sur une photo panoramique d’une voiture jaune roulant sur une route rurale sinueuse. “Prendre le risque de faire les choses à sa façon peut être effrayant”, raconte Twain, 56 ans, en voix off. “Il faut être courageux.”

Le documentaire – nommé d’après une nouvelle chanson du même titre – décrira les humbles débuts de la star qui a grandi dans la pauvreté à Timmins, en Ontario. À travers son propre récit et des images de l’époque, le public verra la jeune Twain aux yeux brillants signer sur une maison de disques, Mercury Records, à Nashville.

C’est chez Mercury Records que Twain a rencontré le producteur et son futur mari Robert “Mutt” Lange. (Il a été révélé plus tard – et est abordé dans le doc – que Lange avait eu une liaison avec le meilleur ami de Twain pendant leur mariage.)

Le documentaire de Netflix relatera les hauts et les bas de la carrière de Twain et son ascension vers la gloire, soulignant les périodes d’amour et de perte dans la vie de la star, y compris son divorce et son éventuel remariage avec Frédéric Thiébaud.

La lutte de Twain contre la maladie de Lyme, qu’elle a contractée en 2003, sera également évoquée dans le documentaire.

“C’était tout aussi intense de perdre mes parents”, dit-elle dans la bande-annonce. « Je pensais que j’avais perdu ma voix pour toujours ; Je pensais que c’était ça.

Des musiciens dont Avril Lavigne, Lionel Richie, Diplo et Orville Peck sont vus dans le Pas seulement une fille bande annonce.

“Not Just a Girl” sera disponible en streaming sur Netflix le 26 juillet.

Twain devrait également sortir numériquement un album de compilation intitulé “Not Just a Girl (The Highlights)” le même jour.