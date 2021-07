Bande-annonce ‘Mimi’ sortie: Kriti Sanon-Pankaj Tripathi chatouille votre drôle d’os dans ce film hilarant sur la maternité de substitution

La bande-annonce du film ‘Mimi’ de Kriti Sanon est sortie aujourd’hui et elle vous chatouillera à coup sûr. Le film parle de la question sensible de la maternité de substitution mais livre également de manière amusante et réconfortante. Pour ‘Mimi’, Kriti a retrouvé son réalisateur de ‘Luka Chuppi’ Laxman Utekar et sa co-vedette Pankaj Tripathi et le trio a réussi à produire une série d’événements hilarants.

Dans la bande-annonce, le personnage de Pankaj Tripathi persuade le personnage de Kriti Sanon, Mimi, d’être la mère porteuse d’un couple américain. Mimi accepte après avoir découvert que non seulement elle sera payée Rs 20 lakh, mais qu’elle n’aura pas non plus à être impliquée physiquement. Pour cacher sa grossesse à sa famille, Mimi et Pankaj emménagent avec leur ami (Sai ​​Tamhankar) et prétendent être un couple marié musulman nommé Chand et Naseeruddin.

Dans une tournure malheureuse des événements, le couple étranger se retire de leur arrangement et Mimi est invitée à avorter l’enfant. Refusant de le faire, elle retourne auprès de sa famille qui est furieuse de découvrir une autre grossesse. Lorsqu’on lui demande qui est le père de l’enfant, une mimi énervée et paniquée désigne Pankaj.

Dans une scène hilarante, après la naissance du bébé, la famille de Mimi est surprise et heureuse de voir la couleur claire du bébé à laquelle le personnage de Pankaj répond « baap pe gaya hai na » (ressemble à son père).

Prenant sur Instagram, Kriti a partagé la bande-annonce et a écrit : « Kriti Sanon, Pankaj Tripathi | Dinesh Vijan | Laxman Utekar #Mimi attendait tout, sauf ce voyage inattendu ! Voici My Mimi pour vous ! Regardez l’aperçu de son histoire inattendue avec votre famille. #MimiTrailer maintenant.

Regardez la bande-annonce ici :

Il est intéressant de noter que Kriti Sanon a mis 15 kg pour essayer le rôle d’une mère porteuse dans le film. « Mimi » est le remake en hindi du film marathi primé « Mala Aai Vhhaychy ! » Le film qui met également en vedette Supriya Pathak et Manoj Pahwa dans des rôles clés sortira sur Netflix et Jio Cinemas le 30 juillet.

Plus tôt, alors qu’il s’adressait à une agence de presse de premier plan, Kirit Sanon a expliqué que le film n’était pas « prédicateur » et « très divertissant ». Elle a dit : « Ce n’est ni moralisateur ni sérieux. Ce n’est pas comme si vous alliez regarder un film sur la maternité de substitution et que ce serait un film documentaire. C’est un film très divertissant, plein d’humour et plein de hauts et de bas. Il y a un beau graphique de la femme que je joue, Mimi, où elle veut être actrice.