Bande-annonce Love Again: le rendez-vous de Priyanka Chopra et Nick Jonas; Céline Dion vole la scène, les fans deviennent gaga

La vedette de Priyanka Chopra Jonas, Love Again, a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. La bande-annonce tant attendue de Love Again est enfin sortie et les fans deviennent gaga. Le drame rom-com présente également Sam Heughan et Céline Dion dans les rôles principaux. Desi Girl de Bollywood partage également l’écran avec son mari Nick Jonas. En regardant la bande-annonce publiée hier, les fans ont suscité des réactions positives.

L’histoire est celle d’un homme nommé Rob essayant de retrouver l’amour et d’une femme Mira qui est tourbillonnant du choc de la mort de son petit ami. Les deux se rencontrent à travers des messages texte mal dirigés et ce qui va plus loin est une comédie romantique hilarante. L’amour à nouveau est titré par Sam Heughan et Priyanka Chopra Jonas. Fait intéressant, chanteuse de renom, Céline Dion marque ses débuts avec une comédie romantique.

Regardez la bande-annonce de Love Again

Dans la bande-annonce, on voit PC avoir un mauvais rendez-vous avec son vrai mari Nick Jonas, il ne joue pas son amour. Les fans adorent leur chimie à l’écran juste avec un court clip dans la bande-annonce. Réagissant à la scène, un utilisateur de Twitter a écrit : “Vos scènes ensemble sont géniales, juste mignonnes, drôles et tellement géniales.” Commentant le camée de Nick, un autre a dit “Tu étais hilarant Nick!”

vos scènes ensemble sont géniales? juste mignon, drôle et tellement génial ?? Désirée ?? (@Désirée_R2) 14 février 2023

Alors que le film réunit trois talents incroyables – Priyanka, Sam et Céline, les fans sont ravis de voir le film. Un fan a tweeté que ce serait le premier film qu’il verrait dans les salles après la pandémie. Une autre fan demande déjà des billets car elle a hâte de regarder Love Again. Love Again est écrit et réalisé par James C Strouse. Le prochain film hollywoodien sortira dans les cinémas le 12 mai 2023.

C’est peut-être le premier film que je vois au cinéma depuis le début de la pandémie. THEE Pfully Pfizer Vaxxed ; Masquage toujours (@zeebap2) 14 février 2023

Côté travail, Chopra a également un film de Bollywood en préparation. Elle jouera aux côtés de Katrina Kaif et Alia Bhatt dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar.