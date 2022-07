Bande-annonce Liger: Ranveer Singh révèle que CETTE bombasse de la génération Z a un numéro d’article avec lui dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani

L’événement de lancement de la bande-annonce de Mumbai, qui a eu lieu aujourd’hui, 21 juillet, à Fun Republic, Andheri, a vu Ranveer Singh comme invité principal. La remorque Liger, qui est tombée plus tôt dans la journée, a déjà attiré une réponse fabuleuse dans tous les quartiers. Tout, de la présence à l’écran de Vijay Deverakonda au foutre d’Ananya Panday en passant par la direction de Puri Jagannadh et même l’apparition éphémère de Mike Tyson vers la fin de la bande-annonce et l’avatar féroce de Ramya Krishnan, a fait parler tout le monde de dix-neuf à douze sur le film. Et pas de prix pour avoir deviné que Ranveer a fait tomber la maison avec son énergie et ses questions et révélations, en particulier sur son prochain film avec Karan, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

Numéro d’article spécial d’Ananya Panday dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani

Ne retenant rien dans son énergie et son exubérance, Ranveer Singh a poursuivi en déclarant que Karan Johar avait un autre blockbuster entre les mains après Liger (en tant que producteur) avec Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani (en tant que réalisateur), mais plus encore dans son enthousiasme débridé. , il a également révélé que l’actrice Liger Ananya Panday, qui était également sur scène au moment où il parlait, avait un numéro d’article spécial dans le prochain réalisateur romantique de Karan, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui sortira le 10 février 2023 pour le week-end de la Saint-Valentin. Il a également révélé que son insecte, numéro de danse est avec lui. Karan lui jeta un coup d’œil prudent avant de dire quoi que ce soit de plus, mais à ce moment-là, plus qu’assez de chats étaient déjà sortis du sac.

À propos de l’intrigue, de l’histoire et de la date de sortie de Liger

Liger est produit conjointement par Karan Johar et Charmme Kaur, ainsi que par le réalisateur Puri Jagannadh lui-même. Mike Tyson, qui sera vu dans un camée prolongé, devrait être le gros paquet surprise du film tandis que Makrand Deshpande sera également vu dans le film. Le film pan-indien sortira dans les salles du monde entier le 25 août en hindi, tamoul, télougou et malayalam.