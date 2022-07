Bande-annonce Liger: Ranveer Singh demande si Karan Johar aimait Vijay Deverakonda en culotte; le réalisateur révèle qu’il en a une bonne vue

La bande-annonce de Liger, qui est tombée plus tôt dans la journée, le 21 juillet, a suscité une réponse fabuleuse dans tous les quartiers. Tout, de la présence à l’écran de Vijay Deverakonda au foutre d’Ananya Panday en passant par la direction de Puri Jagannadh et même l’apparition éphémère de Mike Tyson vers la fin de la bande-annonce et l’avatar féroce de Ramya Krishnan, a fait parler tout le monde de dix-neuf à douze sur le film. L’événement de lancement de la bande-annonce de Mumbai, qui a eu lieu aujourd’hui à Fun Republic, Andheri, a vu Ranveer Singh en tant qu’invité principal, qui, sans prix à deviner, a fait tomber la maison avec son énergie et ses questions, en particulier celle qu’il a posée à Karan.

Karan Johar a adoré regarder Vijay Deverakonda en culotte pour Liger

Nous avons tous vu à quel point Vijay Deverakonda a l’air brûlant dans la bande-annonce de Liger, en particulier lorsqu’il se débarrasse de sa tenue jusqu’à son petit short dans les scènes de combat. Ranveer Singh, étant Ranveer Singh, a tiré la jambe de Karan Johar et lui a demandé à quel point il aimait regarder Vijay Deverakonda en culotte dans un film qu’il produit lui-même. Et Karan, étant le sport qu’il est, a facilement convenu qu’il l’appréciait, surtout quand il a vu Vijay sur la grande affiche du Sud et a eu une vue fantastique de la star dans sa culotte.

À propos de l’intrigue, de l’histoire et de la date de sortie de Liger

Liger est produit conjointement par Puri Jagannadh, Karan Johar et Charmme Kaur. Mike Tyson devrait être le gros paquet surprise du film. Le film pan-indien sortira dans les salles du monde entier le 25 août en hindi, tamoul, télougou et malayalam.