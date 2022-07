Bande-annonce Liger: Karan Johar s’ouvre sur la réalisation de Ranveer Singh et Vijay Deverakonda dans son prochain film

L’événement de lancement de la bande-annonce de Mumbai Liger, qui a eu lieu aujourd’hui, 21 juillet, à Fun Republic, Andheri, a vu Ranveer Singh en tant qu’invité principal, qui, sans surprise, a fait tomber la maison avec sa vivacité et ses questions aux acteurs et à l’équipe. cadeau. La bande-annonce de Liger, qui a été publiée plus tôt dans la journée, a déjà suscité une réponse formidable dans tous les domaines. Tout, de l’entrée fringante de Vijay Deverakonda au slogan d’Ananya Panday en passant par les tropes masala de Puri Jagannadh et même l’aperçu de Mike Tyson vers la fin de la bande-annonce et la personnalité féroce de Ramya Krishnan, tout le monde discute longuement du film.

Karan Johar sur la réalisation de Ranveer Singh et Vijay Deverakonda ensemble

Lorsque la parole a été ouverte à l’énorme contingent médiatique réuni lors du lancement de la remorque Mumbai Liger, Karan Johar a été interrogé par l’un de ces scribes sur la possibilité de diriger à la fois Ranveer Singh et Vijay Deverakonda dans un grand véhicule masala similaire à Liger, naturellement donc , puisque les deux beaux hommes principaux, avec des fans massifs, étaient présents sur la même scène. De plus, naturellement, Karan a sauté sur la possibilité, incapable de souligner suffisamment à quel point il aimerait les diriger ensemble tout en soulignant que Ranveer a toujours été ouvert aux projets à 2 héros et partageant l’espace de l’écran avec d’autres.

Karan Johar se souvient de Takht et comment il aimerait le reprendre

Tout en louant le fait que Ranveer Singh n’a jamais eu de scrupule à partager l’espace de l’écran avec d’autres héros et à quel point il est en sécurité, Karna Johar a également rappelé Takht, rappelant à tous comment Ranveer était censé le faire en tant que film à 2 héros, avec Vicky Kaushal étant l’autre piste. Dans le même souffle, KJo a également révélé que Takht était mis en veilleuse pour le moment, mais a laissé entendre qu’il aimerait le reprendre indéfiniment dans le futur. Eh bien, croisons les doigts pour que cela se produise le plus tôt possible parce que le projet avait vraiment l’air bien sur le papier, surtout compte tenu de l’ensemble de la star à bord, peu importe ce que les opposants avaient à dire sur le sujet.