Bande-annonce Liger: Karan Johar s’ouvre sur la préférence de Janhvi Kapoor par rapport à Sara Ali Khan dans Koffee avec Karan 7; dit, ‘Le biais est…’

La bande-annonce de Liger, qui a été publiée plus tôt dans la journée, le 21 juillet, a suscité une réponse formidable dans tous les domaines. Tout, de l’entrée fringante de Vijay Deverakonda au slogan d’Ananya Panday en passant par les tropes masala de Puri Jagannadh et même l’aperçu de Mike Tyson vers la fin de la bande-annonce et la personnalité féroce de Ramya Krishnan, tout le monde discute longuement du film. L’événement de lancement de la bande-annonce de Mumbai Liger, qui a eu lieu aujourd’hui à Fun Republic, Andheri, a vu Ranveer Singh en tant qu’invité principal, qui, sans surprise, a fait tomber la maison avec sa vivacité et ses questions aux acteurs et à l’équipe présents.

Karan Johar nie avoir favorisé Janhvi Kapoor par rapport à Sara Ali Khan

Lorsque la parole a été ouverte à l’énorme contingent médiatique réuni lors du lancement de la bande-annonce de Mumbai Liger, Karan Johar a été interrogé par l’un de ces scribes sur la véracité des rumeurs selon lesquelles il aurait préféré Janhvi Kapoor à Sara Ali Khan lors du deuxième épisode de Koffee avec la saison de Karan. 7. Rejetant rapidement les spéculations, Karan a déclaré: “C’est complètement faux. J’étais juste triste que Janhvi ait perdu deux des manches là-bas, alors j’essayais de l’aider et de lui remonter le moral. La partialité est une question qui ne peut pas se poser quand il s’agit de ces deux filles. Je les connais depuis si jeune, elles ont grandi avant moi et toutes les deux sont extrêmement proches de moi. Je les aime également de tout mon cœur.

Karan Johar a adoré regarder Vijay Deverakonda en culotte pour Liger

Nous avons tous vu à quel point Vijay Deverakonda a l’air brûlant dans la bande-annonce de Liger, en particulier lorsqu’il se débarrasse de sa tenue jusqu’à son petit short dans les scènes de combat. Ranveer Singh, étant Ranveer Singh, a tiré la jambe de Karan Johar lors de l’événement Liger Trailer à Mumbai et l’a interrogé sur son plaisir à regarder Vijay Deverakonda en culotte dans un film qu’il produit lui-même. Et Karan, étant le sport qu’il est, a facilement convenu qu’il l’appréciait, surtout quand il a vu Vijay sur la grande affiche du Sud et a eu une vue fantastique de la star dans sa culotte.

À propos de l’intrigue, de l’histoire et de la date de sortie de Liger

Liger est produit conjointement par Puri Jagannadh, Karan Johar et Charmme Kaur. Mike Tyson devrait être le gros paquet surprise du film. Le film pan-indien sortira dans les salles du monde entier le 25 août en hindi, tamoul, télougou et malayalam.