Bande-annonce “La maison du dragon” – Hollywood Life

Avec seulement un mois avant Maison du Dragon arrive, HBO a publié la bande-annonce passionnante du très attendu Jeu des trônes série préquelle le 20 juillet. L’émission de dix épisodes débute le 21 août et parle de l’ascension et de la chute des Targaryen. La bande-annonce épique se concentre particulièrement sur le roi Viserys Targaryen, joué par Paddy Considine. Il est mécontent de devoir choisir entre sa fille, la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma d’arcy) et son frère, le prince Daemon Targaryen (Matt Smith)pour qui sera son héritier du Trône de Fer.

Suite Jeu des trônes

« La succession de Rhaenrya sera un défi. Des couteaux vont sortir », dit une personne. Un autre personnage dit que «la guerre est en cours», alors que le drame et la tension s’intensifient entre les Targaryen au sujet de Rhaenyra, possiblement la première femme dirigeante du trône de fer.

Mais Rhaenyra ne se soucie pas de «l’ordre» de la façon dont les choses se sont passées dans les Sept Royaumes. “Quand je serai reine, je créerai un nouvel ordre”, déclare-t-elle avec audace. Rhaenyra est également vue en train de voler sur un dragon dans la bande-annonce palpitante.

Les acteurs de “Game of Thrones”, où sont-ils maintenant : photos

Adapté de l’auteur George RR Martin’s Feu & Sang, Maison du Dragon a officiellement commencé la production en avril 2021 – deux ans après Jeu des trônes terminé après huit saisons. La série préquelle se déroule 200 ans avant la chute du trône de fer lorsque la dynastie Targaryen (parents de Emilia Clarke(Daenerys Targaryen) a régné. Le premier teaser a fait ses débuts en octobre 2021, suivi de la bande-annonce officielle qui est sortie en mai 2022. Le mois suivant, HBO a publié l’affiche officielle mettant en vedette Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen.

La Maison du Dragon le casting comprend Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys, Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rheanyra, Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen, Olivia Cooke comme Alicent Hightower, Rhys Ifan comme Otto Hightower, Steve Toussaint comme Lord Corlys Velaryon, Ève Meilleur en tant que princesse Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno comme Mysaria, et Fabien Franck comme Ser Criston Cole.

Lien connexe Lié: Histoire de rencontres de Lily James: Chaque homme avec qui elle est sortie, de Matt Smith à Chris Evans et plus

Étant donné que l’émission préquelle se déroule 200 ans avant les événements de A OBTENUne vous attendez pas à voir des personnages emblématiques comme Jon Snow (Kit Harington), Arya Stark (Maisie Williams), et Cersei Lannister (Léna Headey) apparaitre. Cependant, il a été rapporté qu’une série de suites de Jon Snow est en préparation chez HBO, avec Kit reprenant son rôle.