Bande-annonce “Harry & Meghan”: Netflix partage le premier regard sur un documentaire dramatique – National

Netflix a partagé la première bande-annonce de son documentaire Prince Harry et Meghan Markle, et il ressort clairement de la brève vidéo que le monde est sur le point de voir le couple sous un tout nouveau jour.

La bande-annonce d’une minute pour Harry et Meghansur une bande-son de piano lente et dramatique, s’ouvre sur une série de photos en noir et blanc des coulisses montrant les sommets de la vie privée du duc et de la duchesse de Sussex – des selfies en vacances, se tenant la main pendant que Harry berce un guitare, canoodling dans un photomaton, une silhouette d’une Markle enceinte et une photo du couple dansant lors de leur réception de mariage en 2018.

Harry et Meghan. Un événement mondial Netflix. Bientôt disponible, uniquement sur Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 – Netflix (@netflix) 1 décembre 2022

Mais au fur et à mesure que la vidéo continue, le la musique s’intensifie et les visuels aussi ; il y a une photo de Markle en train de pleurer au téléphone, celle d’un prince William et de Kate Middleton à l’air glacial assis séparément de Markle lors du dernier engagement officiel des Sussex en 2020 et un bref flash de Harry et Markle s’essuyant les yeux lors d’une interview.

“Pourquoi avez-vous voulu faire ce documentaire ?” demande la réalisatrice Liz Garbus au couple derrière la caméra.

“Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, dit Harry. “Je devais faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille.”

La bande-annonce des docu-séries en six parties est la première fois que Netflix reconnaît publiquement le projet, et le service de streaming le présente comme une série intime qui “explore les jours clandestins de leurs premières fréquentations et les défis qui les ont amenés à se sentir obligés de prendre du recul par rapport à leur rôle à temps plein dans l’établissement.

“Avec des commentaires d’amis et de membres de la famille, dont la plupart n’ont jamais parlé publiquement de ce dont ils ont été témoins, et des historiens qui discutent de l’état du Commonwealth britannique aujourd’hui et des relations de la famille royale avec la presse, la série fait plus qu’éclairer l’amour d’un couple. histoire, cela brosse un tableau de notre monde et de la façon dont nous nous traitons les uns les autres.

Un Markle à l’air sérieux regarde directement dans la caméra à la fin de la bande-annonce et demande froidement : “Quand les enjeux sont aussi élevés, n’est-il pas plus logique d’entendre notre histoire de notre part ?”

Le service de streaming promet “un regard inédit sur l’un des couples les plus discutés de l’histoire”.

Bien que Netflix ne divulgue pas la date de début officielle des docuseries – une note sur la bande-annonce indique qu’elle “arrive bientôt” – plusieurs publications de divertissement disent que nous pourrions voir le flux de la série dès le 8 décembre.

Peu importe quand la série est diffusée, cependant, ce sera certainement une saison chargée pour le duc et la duchesse. Les observateurs royaux anticipent également la publication le 10 janvier 2023 des mémoires officiels du prince Harry, De rechange.

La sortie de la bande-annonce arrive à un moment légèrement gênant pour la famille royale. Mercredi, la marraine et assistante royale du prince William, Lady Susan Hussey, a démissionné après avoir fait des commentaires racistes à un militant noir d’origine britannique lors d’un engagement royal organisé par la reine consort Camilla.

Ainsi, les deux fois où William et Kate sont apparus sur le @tdgarden grand écran il y avait des acclamations mais aussi des huées.

Avec des chants de “USA, USA”.

Certains disent qu’il était attendu à l’équipe de Boston @celtiques avec de si fortes racines irlandaises.

Mais, quand même, ce n’est pas quelque chose que les Royals obtiennent très souvent pic.twitter.com/281rp6avWV – Chris Ship (@chrisshipitv) 1 décembre 2022

Le prince William et Kate Middleton font également face à un accueil mitigé alors qu’ils arrivent à Boston pour commencer leur première tournée américaine depuis des années. Selon un correspondant royal d’ITV News, le prince et la princesse de Galles ont fait face à des acclamations – mais aussi “à des huées accompagnées de chants de” USA, USA “” – lors du match des Boston Celtics de mercredi lorsqu’ils sont apparus à l’écran au TD Garden de Boston.