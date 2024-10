Bande-annonce : Fassbender et Gere dans la série « The Agency »

Paramount a présenté la première bande-annonce officielle du thriller d’espionnage dirigé par Michael Fassbender « The Agency » avec Michael Fassbender.

La star de « Shame » et « X-Men : First Class » incarne un agent secret de la CIA qui a reçu l’ordre d’abandonner sa vie d’infiltration et de retourner à la gare de Londres.

Lorsque l’amour qu’il a laissé derrière lui réapparaît, la romance renaît. Sa carrière, sa véritable identité et sa mission s’opposent à son cœur – les plongeant tous deux dans un jeu mortel d’intrigue et d’espionnage international.

Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Hugh Bonneville et Harriet Sansom Harris co-vedette dans la série produite par George Clooney et Grant Heslov.

Le projet est une réinvention de la série télévisée française « Le Bureau », qui a duré cinq saisons et suit la vie quotidienne du service de sécurité extérieure de la France, la DGSE.

« The Agency » devrait sortir le 29 novembre et est disponible sur Showtime ainsi que sur Paramount+ avec Showtime.