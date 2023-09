Bande-annonce du scénario de rêveL Nic Cage est dans les rêves de tout le monde

Imaginez ceci : vous êtes un professeur dégueulasse, un homme ordinaire, le genre de père qui fait lever les yeux au ciel et dit : « d’accord, Boomer », et cela vous convient. Et puis, tout à coup, vous commencez à apparaître dans les rêves des gens. Pas seulement les gens qui vous connaissent : tout le monde commence à vous voir dans ses rêves. Et avec les réseaux sociaux étant ce qu’ils sont, vos quinze minutes de gloire approchent à grands pas.

Telle est la prémisse du film du scénariste-réalisateur Kristoffer Borgli. Scénario de rêve, de R24. Oh, et avons-nous mentionné que Nic Cage joue le rôle principal ?

Borgli est un réalisateur norvégien et c’est son premier film en anglais. Ses débuts en 2022, Marre de moi-mêmetraitait d’un couple d’artistes de performance dysfonctionnels qui recherchent la gloire sur les réseaux sociaux. Scénario de rêve semble préoccupé par le même type de relations parasociales et plonge dans les relations étranges, surnaturelles et imaginaires que les gens entretiennent avec les gens qu’ils ne connaissent que parce qu’ils ont vu leur visage.

Maintenant, je suis un fan autoproclamé de Nic Cage. J’ai même adoré son Dracula campy exagéré dans Renfield. Scénario de rêve semble montrer la retenue à peine là qui a ramené Cage sous les projecteurs avec Cochon mélangé aux qualités effacées de Le poids insupportable des talents massifs. Et j’adore quand Cage fait son truc. « C’est l’un des meilleurs scénarios que j’ai lu, franchement, et je pense que c’est ma meilleure performance et probablement le meilleur film que j’ai jamais fait », a déclaré Cage dans un communiqué de presse.

Le film met également en vedette Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula et Dylan Baker.

Scénario de rêve sortira en salles le 10 novembre.

