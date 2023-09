Bande-annonce du garçon et du héron : le dernier film de Hayao Miyazaki

Peu de cinéastes pourraient ou sortiraient un jour leur nouveau film sans aucune promotion. Mais peu de cinéastes le sont Hayao Miyazaki qui a sorti son dernier film, Le garçon et le héronau Japon cet été sans même une image fixe, sans parler d’une bande-annonce. C’est à venir dans les cinémas aux États-Unis plus tard cette année et maintenant un teaser est ici. Mais ce n’est pas un teaser traditionnel.

Ce teaser ne contient aucune séquence. Et c’est, en fait, un aperçu de ce que nous ne pouvons que supposer être une véritable bande-annonce programmée pour les débuts nord-américains du film au Festival international du film de Toronto la semaine prochaine. Mais vous en entendez un peu parler et vous en apprenez également davantage sur l’histoire. C’est en quelque sorte la bande-annonce parfaite pour ceux qui détestent les bandes-annonces.

LE GARÇON ET LE HÉRON | Introduction

Un communiqué de presse de GKids, qui sortira le film aux États-Unis plus tard cette année , qualifie ce qui précède de « pré-teaser » et confirme que la « première bande-annonce officielle en anglais » fera en fait ses débuts le 6 septembre.

Je dois dire que c’est à la fois une bénédiction et une malédiction. Bien sûr, aussi grand que soit Hayao Miyazaki à travers le monde, personne ne ouvre un film aux États-Unis sans en faire la promotion. Ni George Lucas, ni Steven Spielberg, ni personne. Il était donc inévitable que quelque chose sortirait juste pour faire savoir au public que c’était sur le calendrier . Et pourtant, il y avait un certain mystère et une certaine magie dans le fait de ne même pas savoir à quoi ressemblait le film, et encore moins quelle était l’histoire. Je suppose qu’un premier aperçu comme celui-ci, qui n’est pas du tout un premier aperçu, est un bon moyen.

Écrit et réalisé par le co-fondateur du Studio Ghibli derrière des films tels que Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké, Spirited Awaoui, et plus, Le garçon et le héron (c’est son titre américain ) fait ses débuts le 6 septembre à Toronto, suivi d’une diffusion plus large avant la fin de l’année. Aucune date n’a encore été annoncée.

