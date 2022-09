Bande-annonce du film Thank God: Ajay Devgn, “Game of Life” de Sidharth Malhotra est une vision intéressante du paradis et de l’enfer, mais c’est le BGM qui retient l’attention des fans

La bande-annonce de Dieu merci avec Ajay Devgn, Sidharth Malhotra, Rakul Preet Singh et Nora Fatehi est sortie aujourd’hui et le film promet d’être une vision intéressante de la vie et de la mort. Le film montre Ajay jouant Chitragupt qui décide du sort de Sidharth après sa mort. A-t-il fait assez pour aller au paradis ou pour que ses actions dans la vie lui valent une place en enfer ? Le film suit la vie de Sidharth et son décompte «paap» et «punya». Le film Thank God est une sortie de Diwali et semble être le parfait artiste familial. La bande-annonce de Thank God reçoit une bonne réponse et les fans sont particulièrement gaga pour le BGM. Les internautes ont entendu de la musique similaire à la série Stranger Things de Netflix et à la chanson sri-lankaise populaire Manike Mage Hithe qui semble avoir été recréée pour le film. Dieu merci s’affrontera au box-office avec Ram Setu d’Akshay Kumar et il sera intéressant de voir comment Ajay et Akshay se débrouilleront au box-office, mais nous sommes sûrs qu’il y aura du dhamaka.