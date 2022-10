Dans la nouvelle bande-annonce de M3GAN, qui a atterri mardi, nous rencontrons un androïde réaliste chargé de protéger une jeune fille qui a perdu ses parents.

“Megan, votre objectif est de protéger Katie du mal, à la fois physique et émotionnel”, déclare la tante de Megan (Allison Williams), roboticienne dans une entreprise de jouets qui a créé “l’androïde génératif modèle 3” ou M3GAN.

Traduction de film d’horreur : Megan, votre objectif est d’aller Defcon 1 sur quiconque défie le dégoût de Katie pour les légumes. Et si cela signifie manier un couteau ou un pistolet à clous, dagonnit, tu le fais, Megan.

Entre terroriser quiconque n’est pas Katie, Megan aime montrer ses mouvements de danse tueurs aux membres souples, courir à quatre pattes et prononcer des phrases inquiétantes comme “modèle de réponse de recalibrage”. Le tout sur une bande originale de Taylor Swift.

Le film est coproduit par James Wan d’Aquaman et Blumhouse Productions, le studio derrière Sortir de Jordan Peele et la franchise d’horreur surnaturelle Paranormal Activity. Cela survient alors que les scientifiques enseignent aux robots à se comporter de manière toujours plus réaliste, comme rire au bon moment pour mieux tisser des liens avec les humains. Mais pourrait-il y avoir un inconvénient à toute cette liaison homme-bot ?

“Ils pourraient tisser des liens émotionnels trop difficiles à démêler”, avertit un expert à propos de Megan et de son amie humaine. Nous savons tous où celui-là se dirige.

Le film ouvre le 13 janvier.