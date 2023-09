Bande-annonce des derniers épisodes de Doom Patrol : DC Superheroes sur Max

« Toutes les bonnes choses sont vouées à l’échec », prévient le marketing de le dernier morceau de Patrouille du destin épisodes, mais vous pouvez parier sur la série DC de Max une équipe inadaptée de super-héros aux pouvoirs étranges ne va pas dire adieu sans une action aux enjeux élevés – et au moins une bataille contre « une horde toujours croissante de mégots ».

Doom Patrol : Les derniers épisodes | Bande-annonce officielle | Max.

Même la ligne de connexion officielle garantit que les fesses sont au premier plan dans votre esprit : « Dans les derniers épisodes captivants de la série, la Doom Patrol rencontre de vieux amis et ennemis alors qu’ils courent pour vaincre Immortus et retrouver leur longévité. Luttant entre sauver le monde et sauver le monde, les Doom Patrol sont obligés de faire face à leurs peurs les plus profondes et de décider s’ils sont prêts à abandonner le passé pour prendre leur avenir en main… et loin des fesses des zombies. .»

Si nous avons l’impression que cela fait une minute que nous n’avons pas vu ces gars, cela fait en fait la meilleure partie de l’année – la première moitié de la saison quatre s’est terminée en Janvier. La star Brendan Fraser a entre-temps décroché un Oscar ! (Le reste du casting comprend Matt Bomer, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade, Michelle Gomez, Skye Roberts, Riley Shanahan et Matthew Zuk.)

Patrouille du destinLa quatrième et dernière saison de ‘s démarre avec deux épisodes le 12 octobre, suivis d’une diffusion hebdomadaire jusqu’au 9 novembre sur Max.

