Bande-annonce de Zwigato : le film de Kapil Sharma pour montrer le sort des livreurs ; les fans ne peuvent pas arrêter de le louer [Watch Video]

Après le succès de la première mondiale à @TIFF_NETZwigato est prêt à gagner les cœurs à @busanfilmfest. Voici un aperçu du monde de Zwigato, découvrez la bande-annonce internationale ici : https://t.co/bxrW9cYHc0 @applausesocial @nanditadas @nairsameer @shahanagoswami pic.twitter.com/mFhlhnOy9O Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) 19 septembre 2022

Kapil Sharma a joué dans des films comme Kis Kisko Pyaar Karoon et Firangi. Alors que le premier a été un succès, le second n’a pas réussi à se faire une place au box-office. Maintenant, Kapil est prêt pour son troisième film intitulé Zwigato qui a récemment été présenté en première au Festival international du film de Toronto. Après le TIFF, le film est maintenant prêt à être projeté au Festival international du film de Busan qui débutera la semaine prochaine. Kapil s’est rendu sur Twitter pour partager la bande-annonce internationale du film. Zwigato tourne autour d’un homme qui joue le rôle d’un livreur de nourriture, et la bande-annonce a impressionné tout le monde. Réalisé par Nandita Das, Zwigato met également en vedette Shahana Goswami dans le rôle principal.