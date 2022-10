Bande-annonce de Yashoda : Samantha Ruth Prabhu donne un coup de poing puissant en tant que mère porteuse

Samantha Ruth Prabhu n’est peut-être pas active sur les réseaux sociaux ces jours-ci, mais les créateurs de Yashoda étaient là pour régaler les fans avec la bande-annonce de son prochain film. La bande-annonce a été lancée en cinq langues hindi, télougou, tamoul, kannada et malayalam. Et Samantha a répondu aux attentes du public car elle avait l’air assez impressionnante dans le personnage titulaire d’une mère porteuse dans la bande-annonce de Yashoda.

Dans la bande-annonce, on voit Samantha se battre, la poursuivre et ne jamais la laisser tomber alors qu’elle jure de dévoiler les secrets d’un crime médical grave. Alors que l’actrice a sans aucun doute réussi ses séquences d’action, Samantha a également montré son côté romantique avec Unni Mukundan. Varalaxmi Sarathkumar a également l’air dur à cuire avec des nuances négatives.

Outre Samantha, Varalaxmi, Unni, Yashoda met également en vedette un éventail d’acteurs tels que Rao Ramesh, Murali Sharma, Sampath Raj, Shatru, Madhurima, Kalpika Ganesh, Divya Sripada et Priyanka Sharma.

Profitant de la popularité pan-indienne de Samantha, la bande-annonce de Yashoda a été lancée par certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement dans leurs langues respectives. Alors que Varun Dhawan a sorti la bande-annonce en hindi, Vijay Deverakonda l’a fait en telugu, Dulquer Salmaan en malayalam, Suriya en tamoul et Rakshit Shetty en kannada.

Regardez la bande-annonce de Yashoda ici :

Samantha est devenue célèbre dans la deuxième saison de la série vedette de Manoj Bajpayee, The Family Man, suivie de son tout premier numéro d’article grésillant Oo Antava de Pushpa: The Rise avec Allu Arjun et Rashmika Mandanna en tête. Réalisé par Hari et Harish, Yashoda devrait sortir en salles le 11 novembre.