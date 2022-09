Bande-annonce de Vikram Vedha : Hrithik Roshan et Saif Ali Khan ont l’air d’un artiste d’action massif ; les internautes disent “Khatarnak hai”

Après avoir impressionné tout le monde avec le teaser, maintenant les créateurs de Vikram Veda ont publié la bande-annonce tant attendue du film. Les stars du cinéma Hrithik Roshan, Saif Ali Khanet Radhika Apté dans les rôles principaux et c’est un remake d’un film tamoul du même nom. Pushkar Gayathri, qui avait réalisé le film original, a également dirigé le remake. Hrithik Roshan s’est rendu sur Twitter pour partager la bande-annonce avec ses fans et ils deviennent fous sur les réseaux sociaux.

La bande-annonce de Vikram Veda est bonne, il y a de l’action brute, du dialogue baazi et elle a un attrait de masse. Hrithik Roshan, est tout simplement remarquable dans la bande-annonce, prouvant qu’il n’est pas seulement une belle star mais un acteur polyvalent. Saif Ali Khan attire également notre attention, et Radhika Apte laisse une marque avec seulement quelques scènes. Une mention spéciale à la musique de fond, c’est tout simplement incroyable.

Les fans adorent la bande-annonce et ils ne peuvent s’empêcher de faire l’éloge. Découvrez les tweets ci-dessous

Kya Khatarnak Remorque hai monsieur. Bien mieux que Teaser ?.. Blockbuster hai Blockbuster.. Spectacle de nuit du premier jour ???????????? Je suis Genius (@Abhishe92949457) 8 septembre 2022

Sir trailer bole dhassuuuuu ??? Complètement la chair de poule ? Je t’aime hritzz hrithikian_aanshi (@hrithikianaans2) 8 septembre 2022

Chaire de poule @iHrithik monsieur, quelle bande-annonce c’est ..! J’ai vu Vijay Sethupathy en vous. Monsieur époustouflant, j’ai hâte de vivre l’expérience sur grand écran. Beaucoup de pouces ??? Manoj Kumar Sahu (@manojsahu1010) 8 septembre 2022

Alors que la plupart des internautes adorent la bande-annonce, certaines personnes la racontent et déclarent que le film original était meilleur. Découvrez leurs tweets ci-dessous

Version de grade B de la configuration Vijay. pic.twitter.com/Uvqfycx23I KH (@AKASH_AK47001) 8 septembre 2022

Nous avons déjà vu Vikramvedha original… Nous ne voulons donc pas gaspiller notre argent en voyant ce film copié Amol (@amolviews) 8 septembre 2022

Eh bien, on s’attend à ce qu’après Brahmastra, Vikram Vedha crée une tempête au box-office. Cette année, les remakes n’ont pas réussi à faire leur marque, mais après avoir regardé la bande-annonce de la vedette de Hrithik et Saif, on peut espérer qu’elle amènera le public dans les salles.

Vikram Vedha devrait sortir le 30 septembre 2022. Bien qu’il n’y ait pas de sortie de Bollywood Biggie ce jour-là, la version doublée en hindi du film tamoul Ponniyin Selvan se heurtera à Vikram Vedha.