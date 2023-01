Bande-annonce de Varisu : Thalapathy Vijay se déclare “l’homme du match” et les fans sont tout à fait d’accord ; chargement du drame familial avant Pongal

Remorque Varisu tombé il y a quelques minutes, Thalapathie Vijay les fans ont déjà un effondrement sur Twitter. Une grande fête de lancement de Varisu Trailer se déroule actuellement dans le Sud. Et les fans se sont rassemblés et ont versé de l’amour sur Thalapathy Vijay et son film Varisu. Ils attendaient depuis longtemps la bande-annonce de Varisu et elle est enfin là. Le film est à moins de 10 jours de sa sortie et la manie derrière Thalapathy Vijay et Varisu est phénoménal.

Varisu Trailer tombe, Thalapathy Vijay gagne les cœurs

Entertainment News est à la mode avec la bande-annonce Varisu de Thalapathy Vijay. En parlant de cela, le film est un drame familial de masse. Les éléments massifs tout au long de la bande-annonce étaient d’environ trois. Premièrement, Thalapathy Vijay lui-même, deuxièmement son jumelage avec Rashmika Mandanna et troisièmement, la musique. Il complète très bien la remorque coupée.

En parlant de Varisu Trailer, il s’agit d’une famille d’affaires aisée. Le plus jeune fils joué par Thalapathy Vijay est comme un mouton ignoré de la famille. Son père ne le mentionne jamais à la demande de son associé. Il y a aussi un méchant qui est joué par Prakash Raj. Et le héros rentre chez lui quand il voit sa famille en difficulté. C’est aussi une famille imparfaite. Thalapathy Vijay a un style et un charisme incroyables tout au long de la bande-annonce. Sa chimie et son association avec Rashamika Mandanna sont fantastiques. Et si ça a l’air si bien dans la seule bande-annonce de Varisu, imaginez le film.

Regardez la vidéo de la bande-annonce de Varisu avec Thalapathy Vijay et Rashmika Manadanna ici :

Les fans réagissent à Varisu Trailer :

Les fans ont regardé Varisu Trailer et ils ont adoré les dialogues de Thalapathy Vijay. L’un des dialogues les plus appréciés est celui où Vijay prétend être l’homme du match et que les fans vont regarder le film juste pour un homme. Les fans ont beaucoup aimé la bande-annonce de Varisu. Découvrez les tweets ici :

#VarisuTrailer un mot sur le plancher? #VarisuTrailer Divertisseur familial pur ? Mouli (@mouli_mr) 4 janvier 2023

Ressemble à un artiste propre pour les familles et les masses .. ???? Ce pongal est à nous..??? #VarisuPongal #Varisu #VarisuTrailer pic.twitter.com/bFwleWv3WX (@Yokesh_msd) 4 janvier 2023

Intha frame ennaku therinji Dil Raju dhan vaika soliruparu ? Pongal résultat ah ipovae mudivu pannitaru pola?#VarisuTrailer @actorvijay #Varisu pic.twitter.com/8WchVmu1RD Talki tamoul? (@tamiltalki_2) 4 janvier 2023

LE BOSS est arrivé ?#VarisuTrailer la fête est là ? https://t.co/LKNG3Cfztc pic.twitter.com/3RNpZkwnuk Varisu – Le film (@sarathvijay967) 4 janvier 2023

Kondadum familial #Varisu #VarisuTrailer lien : https://t.co/DOJtmYdNgN Amoureux de la nature (@mdrafe07) 4 janvier 2023

Varisu va affronter le Thunivu de Thala Ajith. Varisu est également publié en langue Telugu.