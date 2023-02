Bande-annonce de Vaathi : Dhanush impressionne alors qu’il combat les maux sociaux en exploitant les enfants au nom de l’éducation

La superstar tamoule Dhanush figurera ensuite dans le film de Venky Atluria intitulé Vaathi. La bande-annonce du film tant attendu est sortie aujourd’hui quelques jours avant la sortie en salles. C’est un film bilingue tourné simultanément en tamoul et en télougou et s’appelle respectivement Vaathi et Sir. La bande-annonce a été lancée aujourd’hui lors d’un événement organisé dans les cinémas AMB à Hyderabad.

La bande-annonce s’ouvre sur une voix off expliquant que l’éducation est un acte non lucratif en Inde. Le président d’un institut privé annonce que bientôt des collèges gouvernementaux seront adoptés afin d’offrir une meilleure éducation. Dhanush joue le rôle d’un professeur de mathématiques et est affecté à l’une des écoles où il rencontre Samyukta Menon qui est professeur de biologie. Il apprend plus tard la mauvaise réalité du système éducatif dans les zones rurales et se bat contre elle car il comprend que l’idée de transformer les écoles publiques en institutions privées est une entreprise lucrative. Il se bat contre la mafia qui offre une éducation en échange de leurs avantages.

Regardez la bande-annonce de Vaathi ici

Le film semble prometteur d’après la bande-annonce alors que Dhanush se bat contre le système éducatif corrompu qui exploite les enfants. Vaathi est un drame social percutant qui se déroule en 1990 et met en lumière la privatisation du système éducatif et la façon dont un homme s’y oppose. Dhanush a l’air impeccable et s’intègre parfaitement dans le personnage d’un jeune maître de conférences qui lutte contre une éducation rentable exploitant les enfants.

Vaathi en tamoul et Sir en télougou est un drame social dirigé par Venky Atluria. Il met en vedette Dhanush et Samyuktha Menon dans les rôles principaux. Suryadevara Naga Vamsi et Sai Soujanya ont produit le film sous les bannières de Sithara Entertainments et Fortune Four Cinemas. Le film devrait sortir le 17 février 2023.