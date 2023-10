Bande-annonce de Tiger 3 disponible le 16 octobre ; Les fans de Salman Khan et Katrina Kaif disent « Big Daddy Of Spy Universe »

Tiger 3 est le film que tous les fans de Salman Khan et Katrina Kaif attendent. Maintenant, YRF a officiellement confirmé que la bande-annonce sortira le 16 octobre 2023. Salman Khan, Katrina Kaif seront de retour dans le rôle de Tiger/Avinash Singh Rathore et Zoya dans le film d’espionnage, qui s’étend à travers les pays. Cette fois, cela fait partie du YRF Spy Verse, et nous verrons une apparition de Pathaan alias Shah Rukh Khan. Le teaser, diffusé lors du festival de Ganpati, a reçu une réponse tonitruante. Cette fois, Tiger est qualifié de traître et il doit prouver à la nation qu’il est un patriote. Il y a aussi des moments d’émotion avec son fils.

Bande-annonce de Tiger 3 : les fans de Salman Khan sont au septième ciel

Les fans sont heureux de savoir que l’attente ne sera pas longue. Le 16 octobre est dans un peu plus de 10 jours. Aditya Chopra a fait beaucoup de folies sur Tiger 3. Le producteur a dépensé plus de Rs 30 crores pour la séquence de jailbreak à Madh Island. Nous verrons une scène où Pathaan aide Tiger à s’échapper d’une prison au Pakistan. Cela rappelle Sholay. Voici comment les fans ont réagi à la nouvelle….

Bhai est de retour ?#Tigre3 ? S (@ibeingshivam) 4 octobre 2023

Salman ne peut pas donner de coup sans franchise comme Sunny Deol Maitreya (@alliswe40252904) 4 octobre 2023

Le grand papa de l’univers d’espionnage ?? Diable PaSha ? (@iBeingAli_Pasha) 4 octobre 2023

Subah subha salut surprise de diya âme folle (@crazyyy__soul) 4 octobre 2023

Le look Tiger 3 de Katrina Kaif est secret

Les fans n’ont pas du tout vu Katrina Kaif dans le teaser. Il semble que l’actrice ait réalisé des cascades impressionnantes entraînées par certains des meilleurs artistes martiaux étrangers. Aditya Chopra sait que c’est l’USP du film et il a donc dit à l’actrice de se cacher. Le look d’Emraan Hashmi n’a pas non plus été révélé jusqu’à présent. Il y a quelques jours, une chanson a été filmée sur les stars principales par Bosco Martis dans un studio de Mumbai. Le film sort le 10 novembre 2023 à Diwali. On peut sûrement s’attendre à des feux d’artifice au box-office.