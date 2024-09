Bande-annonce de « Thunderbolts* » — Lewis Pullman redevient simplement « Bob »

Marvel vient de publier une nouvelle bande-annonce épique pour l’année prochaine Coups de foudre* presque à l’improviste, mais si nous sommes honnêtes, c’est une surprise incroyable basée sur l’action que nous venons de voir dans le teaser de trois minutes et demie de ce qui va arriver en mai 2025. Julia Louis-Dreyfus est en train de constituer sa propre escouade de marginaux et de mécréants, et ils vont devoir travailler ensemble s’ils veulent s’en sortir. Florence Pugh Alors que Yelena Belova est au premier plan de la bande-annonce, sa Veuve Noire lutte pour trouver sa place dans le monde, errant comme une brebis perdue. Peut-être qu’une équipe pourrait aider ?









Le casting confirmé pour l’énorme film d’ensemble aux côtés de Louis-Dreyfus dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine comprend Sébastien Stan comme Bucky Barnes, David Harbour en tant que Gardien Rouge, Wyatt Russell en tant qu’agent américain, Hannah John-Kamen comme Ghost, et Olga Kourylenko en tant que Taskmaster. De plus, Géraldine Viswanathan a remplacé Ayo Edebiri dans un rôle non divulgué, et Lewis Pullman continue l’univers cinématographique de Bob, en assumant le rôle d’un nouveau Bob, après Top Gun : Maverickaprès Steven Yeun quitter en tant que Sentry, en raison de conflits avec la planification. Écrit par Eric Pearson, Lee Sung Jinet Joanna Calóet réalisé par Jake Schreier, Coups de foudre* est certainement en passe de mener le MCU dans une nouvelle direction intéressante. Et peut-être que bientôt, nous découvrirons également de quoi parle cet astérisque.







À quoi pouvons-nous nous attendre de « Thunderbolts* » ?

Plus tôt cette année, dans un entretien avec le New York TimesLouis-Dreyfus a mentionné qu’elle avait travaillé à accroître sa présence physique dans le film, et a salué l’accent mis sur la réalisation pratique qui marquerait un changement notable par rapport aux films à forte composante CGI que nous avons vus ces derniers temps. Ces films, comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaont été critiqués pour leur manque de profondeur, à la fois physique et émotionnelle, mais amener l’action à un sentiment plus ancré et naturel semble être la meilleure marche à suivre.