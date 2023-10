Bande-annonce de Tejas : Kangana Ranaut impressionne en tant que pilote de chasse de l’Air Force ; le film a des vibrations URI majeures

Kangana Ranaut est de retour en force. Il y a quelques secondes, elle a laissé tomberet Tejas bande-annonce, et mon garçon, elle l’a tué. Au moment où vous cliquez sur le Téjas bande-annonceelle vous gardera accroché aux écrans et vous rappellera instantanément le Vicky Kaushal vedette URI : La grève chirurgicale. Kangana Ranaut lest la meilleure du film, et après un long moment, elle a décroché l’or, et les fans la saluent comme Tejas Gil dans la remorque.

Ab aasman se dushman pe waar hoga, ab jung ka elaan hoga ! Ye woh Bharat hai, jisko chhedoge toh woh chhodega nahi ! ??#TejasTrailer dehors maintenant.#Tejas En salles le 27 octobre.#BharatKoChhedogeTohChhodengeNahi Aux guerriers intrépides des cieux, une très heureuse Force aérienne indienne pic.twitter.com/NQYF5X2qFj RSVP (@RSVPMovies) 8 octobre 2023

Le teaser de Tejas, mettant en vedette Kangana Ranaut, a offert un bref aperçu de l’action et de l’aventure passionnantes qui vous attendent sur grand écran. Cela a poussé la nation à en vouloir davantage. S’appuyant sur l’enthousiasme du public, les créateurs ont annoncé que la bande-annonce sortirait le 8 octobre 2023, coïncidant avec la Journée de l’Air Force. Et voilà, le jour est arrivé, avec la bande-annonce très attendue !

Les créateurs ont dévoilé la bande-annonce aujourd’hui, à l’occasion de la Journée de l’Air Force, présentant Kangana Ranaut dans le rôle du pilote intense, féroce et puissant de l’Air Force, Tejas Gill. Ouverture avec des scènes aériennes de haut niveau et mettant en vedette des dialogues captivants #BharatKoChhedogeTohChhodengeNahi, la bande-annonce attire instantanément l’attention. Avec une musique de fond bien exécutée et des effets visuels époustouflants, la bande-annonce est un spectacle visuel, évoquant un sentiment de patriotisme avec ses dialogues percutants. Kangana domine l’écran avec son portrait d’une mission héroïque de l’Air Force, affichant un personnage vraiment féroce et courageux, suscitant avec succès l’enthousiasme pour le film, dont la sortie est prévue le 27 octobre 2023.

Les fans saluent Kangana Ranaut comme une reine intrépide après avoir regardé la bande-annonce de Teja.

Tout était capable avec ik d’être la chose Claire pour être la #TejasTrailer pic.twitter.com/AkKSY4Ngf0 M. Chinnu DHFP (@Rajeshchinnu14) 8 octobre 2023

Quelle performance torride et aérienne , du jamais vu , quel trailer génial , amoureux de tout ça ..#TejasTrailer pic.twitter.com/DAamuBoGwa ? (@radhika_raniii) 8 octobre 2023

Kangana Ranaut a prouvé une fois de plus qu’il agissait avec courage Téjas bande-annonce, et les fans ont accepté leur enthousiasme de la voir dans cette mission mortelle et mordante.